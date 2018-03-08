《時來運轉》運彩報報 - 串關低賠 續追強隊

2018年03月08日 12:16 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

上週運彩達人曾分享MLB熱身賽「不讓分」反押與買「單」拚獎金的投注策略，本週繼續鎖定目前戰績表現佳的強隊，將這些標的串關，有機會提升預測命中率！

先看美聯隊伍：計有洋基、紅襪、皇家、印地安人、老虎、太空人，多達六支球隊目前在春訓熱身階段勝率超過六成。其實光寫出隊名，近幾年常在觀賞大聯盟賽事的球迷彩迷應該不陌生，全都是季後賽常客甚至有打進過世界大賽的勁旅。太空人挾著衛冕軍氣勢持續發燒；洋基、紅襪則以豪華陣容在美東進行激烈交鋒；剩餘的三隊則在戰情詭譎多變的中區相互較勁，從熱身賽便嗅出新球季卯力廝殺的氛圍，押寶這些強隊絕對有理！

國聯在熱身賽勝率達六成的隊伍也為數不少，有國民、馬林魚、小熊、釀酒人、教士共五隊。其中小熊、國民被認為依舊是具備角逐十月戰場實力的穩定軍團；另三隊則因大幅交易或球隊體質改造或有可能打出新氣象。投注上可能小熊、國民不讓分賠率設定較低，馬林魚、釀酒人、教士有機會因為歷史數據判讀較被低估而成為高賠率標的良機。

上述兩聯盟球隊中，約有七成因為實力佳被看好，開盤通常賠率設定為較低的一方，不過若以約1.60的均值進行三關串關後，賠率也將來到4倍之譜。因此，不妨在這些球隊強投同日先發時大膽加碼「不讓分」的串關玩法，有機會獲取不錯的倍數獎金。

(中時電子報)