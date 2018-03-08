首家產險入駐桃機 美商安達主打旅遊保障險

2018年03月08日 12:47 中時 王思慧

美商安達產物保險近期發布新聞指出，於桃園國際機場第一航廈出境大廳設立的投保服務櫃檯，已於2月1日正式開幕營業，是唯一進駐機場的產險公司。

安達產險說明，不論出國旅遊、出差或遊學，安達提供旅客可在機場投保「旅遊平安險」及「旅遊不便險」，提供一站到位、完整的旅遊保險服務，旅客不須再分別向壽險或產險公司提出理賠申請。

安達產險指出，「旅遊平安險」將提供意外傷害與突發疾病醫療保障；安達更首先推出旅客可在機場投保因重大傷病在國外住、出院後，旅客等待返國時產生的額外住宿費用，安達會予以補償，再加上醫療轉送等海外急難援助服務。

安達產險指出，「旅遊不便險」則針對出國旅客，特別是第一航廈搭乘廉航旅客，已強化保障，包含旅程延誤超過4小時即可定額給付3000元；保險也還含括其他公共運輸交通工具，例如旅客前往日本、歐洲或其他地區，搭乘JR或火車因大雪而延誤行程，甚至因大風雪造成公共運輸交通工具延誤而必須在國外留宿，旅客均可獲得補償。

此外，行李延誤超過6個小時即定額給付5000元，安達的行李損失補償更跳脫一般信用卡或業界模式，不侷限航空公司託運期間造成的遺失，而是涵蓋旅遊全程中，無論隨身行李無論被偷、搶、竊，且在24小時內報案，回國即可向安達提出理賠申請。

安達產險強調，針對旅客另外使用信用卡支付團費或機票費用，可獲得信用卡公司給付購買緊急物品的費用，並不會跟安達旅遊保險有重複投保問題，旅客可獲得雙重保障。

安達產險表示，在機場設櫃，是美商安達產險在台深耕多年來，再一次創新與突破，安達希望藉此更貼近出國的旅客，提供多元與專業的旅遊保險服務，全面守護旅客出國旅遊保障，讓旅客放心遊世界。

(中時)