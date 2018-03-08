張溫鷹接班人女兒陳俞融 登記參選中西區市議員

2018年03月08日 13:24 中時 陳世宗

民進黨現任市議員陳淑華等資深黨員，特陪同陳俞融登記參選造勢。（陳世宗攝）

前台中市長張溫鷹的接班人女兒陳俞融，投入台中市中西區市議員選戰！陳俞融8日特選在三八婦女節前往民進黨台中市黨部登記參選市議員，她特乘坐哈雷重機前往市黨部，同黨現任市議員陳淑華等20位資深黨員陪同下登記參選，絲毫沒有初生之犢的怯生。

陳俞融今天乘著重機車，由同黨現任女性市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、民進黨前中市主委陳大鈞、賴奇宏、中西區小英之友會會長謝錫宏以及20位資深黨員陪同下登記參選。

陳俞融表示，中西區超過10年沒有一位女性市議員，但中西區有超過14％的老年人口，需要一位具有女性細膩關懷的市議員，來照顧所有中西區的市民，「我就是中西區的溫柔解方！」她說，中西區沒有婦女保障名額，她是唯一一位女性參選人，她誓言全力捍衛女性權益，爭取女性朋友最關心的婦女就業、兒童就學、老人照護等問題。

陳淑華議員說，她是從32歲從政，到現在四十多歲級的中生代女力！陳俞融是這次參加民進黨黨內初選提名最年輕的一位，是真正的新生代女性，年紀輕學經歷豐富能力佳，希望大家看見俞融的努力及優秀，也請社會支持女性參政，讓民進黨在台中市議會增加一名女性議員。

陳俞融說，她在中西區出生長大，對地方事務非常熟悉，許多鄉親看她長大，就像她的長輩跟兄弟姊妹，她說媽媽張溫鷹市長任內積極加強中西區交通與建設，現在還有許多可以努力的地方，「我會勇敢接下這個棒子，為更好的中西區努力！」

(中時)