永和民族里打造安全環境 落實「社區警政」

2018年03月08日 12:17 中時 葉書宏

新北市永和區民族里代表永和區接受新北市政府106年度治安社區加速推動績效評鑑。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民族里代表永和區接受新北市政府106年度治安社區加速推動績效評鑑。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民族里代表永和區接受新北市政府106年度治安社區加速推動績效評鑑。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民族里代表永和區接受新北市政府106年度治安社區加速推動績效評鑑，評鑑開場由活潑的老人表演活力操，展現民族里的熱情，會中由里長邱秀蘭報告一年來各項里內工作推動的特色及成果，會後並由志工引導評鑑委員參觀里內魚菜共生、飄香圖書館及治安零死角等社區營造成效，充分展現民族里的熱情、創意、團結及活力。受評後評鑑委員均對民族里的用心表示肯定。

鑑於警力有限民力無窮，民族里守望相助隊於87年8月1日成立，正式執勤巡守勤務，主動關懷周邊大小事宜，並配合愛心媽媽參與社區服務。透過舉辦社區治安會議、社區預防犯罪、防災、婦幼安全等訓練及設置社區錄影監視系統等，強化民族里自我防衛能力。

邱秀蘭除帶領民族里居民推動綠化社區環境、將治安與防災地圖相結合、流感疫苗注射、關懷弱勢及里民同樂等創新作為，更配合永和分局實施路潔專案、耕莘醫院社工關懷訪視及規劃標線行人專用步道，期能共同維護社區治安。

永和警分局表示，治安維護需串連社區在地的力量，民間守望相助、社區組織參與，強化社區自我防衛力量，發揮敦親睦鄰精神，協助維護治安，警民合力建構綿密治安防護網，讓「社區警政」理念，能傳達每位民眾，齊心為永和區治安而努力。

(中時)