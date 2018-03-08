分局長比老公還貼心！送花、巧克力歡慶婦女節

2018年03月08日 12:41 中時 葉書宏

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳關心女警，致贈玫瑰花及巧克力。（葉書宏翻攝）

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳關心女警，致贈玫瑰花及巧克力。（葉書宏翻攝）

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳關心女警，致贈玫瑰花及巧克力。（葉書宏翻攝）

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳關心女警，致贈玫瑰花及巧克力。（葉書宏翻攝）

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳關心女警，致贈玫瑰花及巧克力。（葉書宏翻攝）

3月8日國際婦女節，新北市永和警分局長蘇永芳為感謝女性同仁平時的辛勞，特別準備了代表熱情活力的玫瑰花及巧克力，一一送給分局每位女性同仁，有些同仁收到花後還笑說「分局長比自己的老公還貼心！」

蘇永芳表示，分局內共有49位女性同仁，分發在內、外勤服務，特別是在外勤單位的女警們，平時也需要擔服值班、備勤、巡邏等勤務，有時日夜顛倒，下班後還需要照顧家庭，實在是相當辛苦。

女性同仁們在處理事情時也較為圓融，特別是碰上家暴、婦幼等敏感性案件時，女警們也肩負著安撫被害人情緒的重要任務，她們細心、溫柔的態度更是警察工作上所不可或缺的。因此，為了感謝女性同仁們在工作上的付出，特別在婦女節這天送上玫瑰花及巧克力，祝福她們永遠健康、美麗。

(中時)