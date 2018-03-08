《時來運轉》運彩報報 - 金錢非萬能？巴黎歐冠夢再等等

2018年03月08日 12:30 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

自從2011年卡達主權財富基金(卡達投資局)購買法甲球隊巴黎聖日耳曼70%股份以來，主席阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）就有一個夢想，要將歐洲冠軍聯賽獎盃帶回巴黎王子球場。為了達成宏願，7年內在轉會市場不惜砸下重金、接近10億歐元（約367億新台幣），帶回來的都是赫赫有名的球星，或是優質的潛力新秀，但歐冠夢始終未能實現，在台灣時間3月7日凌晨，巴黎聖日耳曼主場1：2不敵皇家馬德里，兩回合總比分2：5，在連續4年都止步8強後，近2年不進則退，16強便打道回府。

從2011年帕斯托雷（Javier Pastore）、蒂亞戈莫塔（Thiago Motta），到卡瓦尼（Edinson Cavani）、馬金尼奧斯（Marquinhos）、迪馬利亞（Ángel Di María）、庫薩瓦（Layvin Kurzawa）、德拉克斯勒（Julian Draxler），再到丹尼阿爾維斯（Dani Alves）、姆巴佩（Kylian Mbappé）與內馬爾（Neymar），巴黎在前中後三線都擁有傲人的明星級陣容，也順利在法甲聯賽寫下四連霸（上季被摩納哥中止，但本季已遙遙領先，重奪冠軍指日可待），其中兩年更囊括國內所有冠軍（聯賽、聯賽盃、足總盃），但到了歐洲賽場，卻始終闖不過傳統列強，近6年3次被巴塞隆納淘汰、1次不敵切爾西、1次遭曼城毒手、今年則被銀河艦隊無情擊落。

巴黎的歐冠夢還要再等等，但歐洲列強有誰不是年年在轉會市場上大撒金錢呢？同樣是被財團收購而水源充足的曼城，本季的轉會費總額超過3億歐元是世界之最，換來的是總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）上任後的首座冠軍（聯賽盃），英超領先多達16分奪冠也幾無懸念，同樣作著歐冠夢的曼城，16強兩回合總比分5：2輕取巴塞爾，距離冠軍又近了一步。

皇家馬德里本季在西甲開局不順，即使苦苦追趕，目前仍落後巴塞隆納15分，去年風光奪下五冠的皇馬，今年在西甲衛冕幾已無望，但如果能夠成就前無古人的歐洲冠軍聯賽三連霸（改制前的歐洲冠軍盃皇馬曾經五連霸、拜仁慕尼黑是僅有的另一支三連霸球隊），總教練席丹（Zinedine Zidane）將可追平義大利教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和英國名宿佩斯利（Bob Paisley），並列史上最多冠教練。

皇馬最倚重的大將C羅納度（Cristiano Ronaldo）也走出了開季的低潮，目前在西甲以16個進球並列第3，在歐冠更以12個進球繼續領跑，包括對巴黎兩回合共進3球，歐冠總進球數已經來到116個，將自己保持的史上最多進球紀錄推上一個前無古人的恐怖高峰（梅西98球是最接近的球員）。一旦C羅持續發揮出色，皇馬仍將是本季歐冠最大的奪冠熱門。

(中時電子報)