東京便當CP值狂電台灣 她歎：身為鬼島人只能痛哭

日本薪資雖然是台灣2到3倍，但物價卻不見得比台灣貴。（圖為東京，達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
有日本旅遊臉書粉絲團列出東京超市各類食品物價，應證「日本物價其實不比台灣貴」觀點。（圖／取自臉書　像這樣虛度時光）

國人熱衷赴日旅遊，台日兩地物價經常成為民眾討論話題。不時分享日本旅遊資訊的臉書粉絲團「像這樣虛度時光」近日指出，日本物價不見得比台灣貴，文中詳列東京超市各類食品物價，光是便當價格就狂電台灣，無論菜色、價格、質感都打趴台灣，不禁讓她感歎，「身為鬼島人只能痛哭」。

發文舉例寫道，日本東京超市半價出清便當只要199日圓，等於約新台幣50元左右，即使是原價398日圓（約新台幣110元）賣，也是和台灣差不多；還有像是鮮奶、甜點、農產品等都相當便宜。不僅如此，像是咖啡廳商品的售價，台灣一杯咖啡廳的飲料動輒新台幣150元，但京都名店也不過500日圓（約新台幣138元）。

儘管台灣咖啡廳飲料售價高，但為何仍無法營利而一家家倒閉？她認為，兇手就是租金。她表示，雖然日本薪資是台灣2到3倍，但日本物價不比台灣貴的最大問題，就在於「高得不成比例的地價」，房地產掌握在少數人手中，政府又朝財團靠攏，再加上惡法不斷通過，致使台灣M型社會愈趨嚴重。

此外，她也曾分享淺草地區24小時營業的便當店，全部均一價250日圓（約新台幣69元），讓她感歎，無論是從菜色質感還是價格面來談，日本便宜便當都打趴台灣，直言「身為鬼島人只能痛哭」。

(中時電子報)

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