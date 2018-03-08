不等內政部 國民黨宣示5月排審「跟蹤騷擾防制法」

2018年03月08日 12:49 中時 陳彥宇

適逢38婦女節，藍委吳志揚、王育敏、林為洲今與黨籍新任內政委員會召委楊鎮浯共同召開記者會，宣示本會期將排審延宕逾1年的「跟蹤騷擾防制法」，並呼籲內政部應盡速提出對案。倘若內政部在5月、母親節前夕仍未提出版本，國民黨強調「不等了」，將排審法案，力拚本會期完成立法，因保障婦女權益不能推延。

跟蹤、騷擾案件近年來層出不窮，吳志揚說，他自2016年起與現代婦女基金會合作，研擬「跟縱騷擾法防制法」草案，該草案已一讀通過，卻因內政部遲不提出對案版本，同時阻礙委員會排審，憂心立法空窗期會造成更多人受害。

他並抨擊，民進黨不應只關心高度政治性法案，要以保護人民為優先，「沒時間再等了」！

王育敏表示，根據民團調查，16歲至24歲的女性中，每8人就有1人被跟蹤騷擾經驗；更有接獲保護的個案，被跟蹤騷擾長達35年，被害人心理遭受極大不安。

林為洲指出，目前僅有《家庭暴力防治法》與《社會秩序維護法》中有較明確規定，但社維法對於跟追罰則最高僅3000元，家暴法只適用於親屬或親密關係者。若跟蹤情節涉及性騷擾，雖可依性騷擾相關法規提出申訴，但申訴程序依對象不同，且多無法直接裁罰加害人。

楊鎮浯強調，現行法規對於跟蹤騷擾行為缺乏明確規範與適當刑罰，且僅將跟蹤騷擾視為輕微的人際糾紛。導致政府未能正視跟蹤騷擾背後所隱含的風險，根據過去刑事案件的經驗，跟蹤騷擾犯行往往是許多重大刑案的徵兆，若不能及時阻止將釀成更大禍事，「政府公權力絕對責無旁貸」。

(中時)