NBA》暴龍逆轉勝！本季首支鎖定季後賽隊伍

暴龍後衛迪羅薩運球突破活塞前鋒布雷克葛瑞芬防守。(美聯社)

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中時電子報

儘管上半場一度落後17分，東區龍頭暴龍仍有辦法把比賽逼入延長，更靠范維利特最後1.1秒投進致勝中距離，最後以121比119逆轉擊退活塞，除拿6連勝，暴龍更以47勝17敗戰績，成為本季首支鎖定季後賽門票的隊伍！

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暴龍賽前就很清楚，只要8日擊退暫居東區第9的活塞，就有機會提前宣告闖進季後賽，且創隊史最快紀錄，沒想到上半場遇上亂流，不僅處於17分大幅落後，先發大前鋒伊巴卡更在次節就遭驅逐出場，形勢對於暴龍相當不利。

幸好近日公開自己罹患憂鬱症的暴龍當家射手迪羅薩適時爆發，不僅幫助暴龍追上，更在正規賽還剩4.6秒完成灌籃「三分打」，帶領球隊兩分超前，可惜布雷克葛瑞芬接著強勢內線單打命中，硬在最後0.9秒把比賽逼入延長。

來到延長賽，雙方仍然互有領先，這次迪羅薩決定扮演助攻角色，最後關頭選擇把球傳給范維利特投進致勝兩分，活塞理所當然又把最後一擊交給葛瑞芬處理，結果他選擇三分出手沒進，無法幫助活塞留住主場勝利。

迪羅薩全場28投16中，攻下全場最高42分，表現哪像罹患憂鬱症模樣，諾曼鮑爾也有17分，羅瑞15分、15助攻與7籃板，其中助攻創下本季新高；活塞則以葛瑞芬31分最高，布洛克21分，德拉蒙10分、21籃板。

(中時電子報)

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