陳建仁：讓女性在政治、經濟領域 享有和男性同等權益

2018年03月08日 16:42 中時 鄧博仁

為倡議性別平權、維護女性權益，衛福部8日舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動，陳建仁副總統（左5）出席活動時表示，性別平權是普世人權價值，但很多人有刻板印象卻「不自知」，像自己小時候，家中都是女性打掃，他和弟弟負責修水電，就屬於一種隱性刻板印象。（鄧博仁攝)

為倡議性別平權、維護女性權益，衛福部8日舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動，陳建仁副總統出席活動時表示，性別平權是普世人權價值，但很多人有刻板印象卻「不自知」，像自己小時候，家中都是女性打掃，他和弟弟負責修水電，就屬於一種隱性刻板印象。（鄧博仁攝)

為倡議性別平權、維護女性權益，衛福部8日舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動，陳建仁副總統（右）出席活動時表示，性別平權是普世人權價值，但很多人有刻板印象卻「不自知」，像自己小時候，家中都是女性打掃，他和弟弟負責修水電，就屬於一種隱性刻板印象。離開時，與參加活動的高中生打招呼，展現親民作風。（鄧博仁攝)

為倡議性別平權、維護女性權益，衛福部8日舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動，陳建仁副總統（左5）出席活動時表示，性別平權是普世人權價值，但很多人有刻板印象卻「不自知」，像自己小時候，家中都是女性打掃，他和弟弟負責修水電，就屬於一種隱性刻板印象。

(中時)