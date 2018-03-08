明強烈大陸冷氣團報到 低溫下探9度

2018年03月08日 12:51 中時 洪安怡

氣溫冷颼颼！今（8）日冷空氣南下，天氣轉冷，預計深夜至9日清晨，中部以北低溫將下探10度，明天強烈大陸冷氣團報到低溫更將下探9度，預計要到下周日強烈大陸冷氣團減弱，風向由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫才有機會逐漸回升。

氣象局指出，今天受鋒面雲系通過影響，各地有短暫陣雨且局部較大雨勢發生的機率，且冷空氣南下，氣溫將快速下降，中午左右北部的氣溫只剩14度，中部及宜蘭也只有17到19度，而且愈晚愈冷，深夜至9日清晨，中部以北及東北部的低溫將下探到10、11度左右，其他地方的低溫也會下降到13、14度。

氣象局表示，明天起到下周日清晨，在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，夜晚清晨中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，溫度不排除更低一些；白天北台灣中午前雲量仍多加上冷空氣影響，高溫只有12到14度，整天偏冷，其他地方高溫則在16到20度左右。

周六各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨，白天之後冷空氣強度逐漸減弱，北台灣高溫可以來到接近20度，其他地方則有20度以上，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。

降雨部分，明天是由濕轉乾的過程，清晨前降雨仍較明顯，白天後各地降雨逐漸減少，中部以北及東北部地區轉為多雲可見陽光的天氣，剩下其他地區仍有局部短暫雨；目前氣象局已經針對西半部嘉義以北、宜蘭縣、連江縣15縣市發布低溫特報，提醒民眾注意。

(中時)