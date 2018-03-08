明強烈大陸冷氣團報到 低溫下探9度

友善列印
中時

氣溫冷颼颼！今（8）日冷空氣南下，天氣轉冷，預計深夜至9日清晨，中部以北低溫將下探10度，明天強烈大陸冷氣團報到低溫更將下探9度，預計要到下周日強烈大陸冷氣團減弱，風向由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫才有機會逐漸回升。

氣象局指出，今天受鋒面雲系通過影響，各地有短暫陣雨且局部較大雨勢發生的機率，且冷空氣南下，氣溫將快速下降，中午左右北部的氣溫只剩14度，中部及宜蘭也只有17到19度，而且愈晚愈冷，深夜至9日清晨，中部以北及東北部的低溫將下探到10、11度左右，其他地方的低溫也會下降到13、14度。

氣象局表示，明天起到下周日清晨，在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，夜晚清晨中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，溫度不排除更低一些；白天北台灣中午前雲量仍多加上冷空氣影響，高溫只有12到14度，整天偏冷，其他地方高溫則在16到20度左右。

周六各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨，白天之後冷空氣強度逐漸減弱，北台灣高溫可以來到接近20度，其他地方則有20度以上，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。

降雨部分，明天是由濕轉乾的過程，清晨前降雨仍較明顯，白天後各地降雨逐漸減少，中部以北及東北部地區轉為多雲可見陽光的天氣，剩下其他地區仍有局部短暫雨；目前氣象局已經針對西半部嘉義以北、宜蘭縣、連江縣15縣市發布低溫特報，提醒民眾注意。

(中時)

「張國煒條款」今公告 星宇證實… 吳宗憲倒店怪一例一休　勞動部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。