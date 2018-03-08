統派團體抗議日本蠻橫：蔡政府若不能硬起來 是天大笑話

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我漁船「東半球28號」日前遭日本公務船驅離，多個統派團體今先後赴日本台灣交流協會及外交部外抗議，高舉五星旗及中華民國國旗，並遞出抗議書。抗議發起人連石磊喊出，「護我漁船、日本蠻橫、嚴厲譴責、傾門踏戶」，由於警察中途沒收雞蛋，統派人士只在日台交協門口丟2顆雞蛋。

包含中華愛國同心會、中華保釣協會、中華全球華人琉球之友協會、台灣人民抗日協會等約20名人士今先赴日本台灣交流協會前表達抗議。多名統派人士舉著「日本鬼子、日本走狗、滾出台灣」、「恭請大陸海軍、保護台灣漁民、安全作業」。

中華全球華人琉球之友協會理事長連石磊表示，日本政府一而再再而三的傾門踏戶，因此他們的抗議絕不終止，日本政府若不還我們公道，蔡政府團隊若不能硬起來，是天大的笑話，堅決反對日本政府傾門踏戶的行為，尤其是在台日漁權談判召開前夕。

中華愛國同心會會長周慶峻則說，在新聞上看到台灣老百姓被欺負，非常氣憤，敬告日本政府不能欺負我們中國人，也要告訴蔡英文，假如你們不能保護台灣老百姓，「我們要請求中華人民共和國解放軍」來保護台灣老百姓，希望大家明白，中國人不能被欺侮，「打倒日本帝國主義、打倒鬼子」。

抗議人士中間一度準備兩盒雞蛋，但警方欲將其沒收時跟抗議人士拉扯，抗議人士喊出「雞蛋是人民的財產」，最終抗議人士仍向日台交協門口丟2顆雞蛋。經警方協調，連石磊等3人代表赴管制區內向日本一名代表遞交抗議書。

隨後，統派團體轉往外交部門口抗議，並在門口喊出「外交部硬起來」、「外交部長下台」等口號，外交部派出台日事務協會科長接下抗議書，統派團體就結束這場抗議。

(中時)

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