Subway今天買一送一！員工曝光內行人點餐攻略

2018年03月08日 12:54 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

今天是SUBWAY買一送一的感恩日，每年只有這一天，被譽為年度必排盛事！但SUBWAY客製化服務，從麵包到醬料配菜都得選，讓許多有選擇障礙的人覺得很痛苦，就有一名在內部工作的資深員工，在社群網站Dcard分享詳細的點餐流程，並推薦最省錢的點法，讓網友們直呼超實用！

▍1、選擇麵包 ▍

麵包共有五種，包括全麥、蜂蜜燕麥、義大利白、巴馬乾酪、家鄉，其中「蜂蜜燕麥」是全麥麵包+蜂蜜雜糧，「巴馬乾酪」是白麵包+起司粉+俄勒岡葉，「家鄉」是白麵包+細玉米粉，而銷量最好的是巴馬乾酪及蜂蜜燕麥，不知道要點什麼可以選它們。

（圖／翻攝自Dcard）

▍2、選擇麵包大小 ▍

接下來選擇要6吋還是12吋，選擇12吋會切成兩個6吋，如果麵包及肉的口味都一樣，選擇12吋的價格為原口味+75元，因此店員推薦可以「兩個人一起吃一樣的口味會更划算」，而且菜跟醬都可以個別客製化，所以不必擔心喜好不一的問題。

（圖／FB@Subway Taiwan）

▍3、選擇口味 ▍

燒烤牛肉與起司牛排都是牛肉，不過燒烤牛肉為肉片，起司牛排為肉塊（較有嚼勁），起司牛排跟一般口味一樣都是加一份起司，沒有比較多。另外店員推薦選擇障礙症可以點「百味俱樂部」，裡面是火雞胸肉+火腿+燒烤牛肉，什麼都吃的到。

（圖／翻攝自Dcard）

▍4、選擇蔬菜 ▍

提供的蔬菜選擇有生菜、番茄、大黃瓜、洋蔥、青椒、酸黃瓜、橄欖、墨西哥辣椒，如果有不吃的菜只要事先告知店員即可，店員也提醒，菜量都是固定的規定，因此沒辦法再要求增量。

（圖／翻攝自Dcard）

▍5、選擇醬料 ▍

醬料的種類眾多，包括蜂蜜芥末醬、甜蔥醬、辣味西南醬、千島醬、美乃滋、黃芥末、紅酒醋味醬、義大利醬、橄欖油、紅酒醋、凱薩醬、鹽巴、黑胡椒、Tabasco，有牛肉的話推薦可以加紅酒醋味醬，素食口味適合搭義大利醬，其中熱量最低的醬是胡椒、鹽、油醋（橄欖油+紅酒醋）。

(中時電子報)