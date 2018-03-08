真假？LINE瘋傳「吃肉圓如服毒」專家說話了

2018年03月08日 13:04 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

LINE瘋傳「吃肉圓如服毒」，造成人心惶惶。(示意圖/尉遲佩玉攝)

LINE瘋傳「別再吃肉圓了！吃1顆毒澱粉就超標」，肉圓、粉圓、豆花…等被指控為「害台灣變洗腎元凶」。林口長庚腎臟科教授顏宗海表示，多年前台灣爆發毒澱粉風暴，當時化學澱粉被驗出的添加物「順丁烯二酸」經動物實驗，確實有腎毒性，目前主管機關都有針對食品添加物予以稽查。

2013年毒澱粉風波，當時就有流傳「別再吃肉圓了！業者要判死刑啦」、「嚇！一顆超標，吃毒澱粉像服毒！」這類訊息。根據《MYGOPEN這是假消息》報導，這些LINE訊息都被加油添醋、扭曲事實，其實控制三高，才是預防慢性腎臟病的根本之道。

LINE謠傳版本。(翻攝自LINE訊息)

當初會流出毒澱粉肉圓害人的說法，是因為林口長庚臨床毒物科主任林杰樑曾表示，每顆肉圓約用13公克的地瓜粉製作，若是用了含有順丁烯二酸2159ppm的地瓜粉，一天吃一顆肉圓，就超過成人每日30毫克耐受量的歐盟規定，吃20顆肉圓恐將造成腎衰竭、導致洗腎。

顏宗海說，台灣洗腎比例全世界最高，由於腎臟是沉默的器官，想保護腎臟，建議平常就要控制飲食，少油、少鹽、少糖，尤其本身腎功能不好的人，更應採取低蛋白、低普林飲食，少吃海鮮、內臟，並適量運動，同時避免服用來路不明的藥物，包括濫用止痛藥，都會傷身。

(中時電子報)