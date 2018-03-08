曬妻痛哭血淚生產片 竇智孔叫兒「以後要孝順媽媽」

2018年03月08日 12:57 中時電子報 蔡曉婷

竇智孔分享幃幃自然產下兒子過程。（圖／翻攝自Bobby Dou Youtube）

竇智孔開心拿著兒子腳印。（圖／翻攝自Bobby Dou Youtube）

竇智孔分享影片慶祝兒子周歲。（圖／取自竇智孔 Bobby Dou臉書）

竇智孔Bobby Dou │ 這是一個關於愛的故事。（影音／取自Bobby Dou Youtube）

竇智孔2016年鬆口和女團Yummy成員許淑幃（幃幃）秘婚2年，去年3月8日兩人生下一兒大褔，今(8日)兒子滿一歲，稍早竇智孔在臉書曬出當時幃幃生產影片，可見幃幃在病床上不停痛哭飆淚，最後終於自然產下寶貝兒子，竇智孔一邊甜哄愛妻，一邊對著鏡頭向兒子喊話說：「你看，媽媽那麼辛苦，以後要孝順媽媽知不知道」，讓網友看了好感動。

去年此時當爸的竇智孔，稍早在臉書寫下：「前年初，從大褔還是個胚胎開始，從他的第一次心跳，接著我們每天都聽著這心跳，然後用著與宇宙溝通的頻率聊天，聊著我們曾經發生過的一切，與你分享我們的人生哲學，我們一起上山下海蒐集著愛。你的第一個哭聲，很秀氣，很可愛，但那力量很強大，很狂。」

竇智孔最後祝兒子大褔一歲生日快樂，也跟老婆幃幃說：「辛苦你了竇太太」，而影片中可見幃幃從陣痛到順利產下大褔的過程，期間幃幃忍不住崩潰落淚，說：「就痛的時候很痛，然後還要很久」，竇智孔則對大褔喊話以後要好好孝順媽媽，幃幃擦淚補充：「我們的媽媽都是這樣，然後我們還對自己的媽媽很兇，好可憐」，讓網友也飆淚說：「當媽了看這個更想哭」、「 很感動，看著看著忍不住哭了......其實一點都不醜，很美」、「媽媽是這世界上最偉大的職業」。

(中時電子報)