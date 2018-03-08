日金融廳大動作整治虛擬貨幣業者

2018年03月08日 13:38 中時 黃菁菁

今年1月底日本發生鉅額虛擬貨幣被盜事件。日本金融廳8日上午宣布，針對7家虛擬貨幣交易所一齊處以行政處分，其中兩家正在申請營業登記的業者，則被勒令停業。

金融廳將嚴格監督虛擬貨幣交易所，針對內部管理、安全對策不週的業者，將以保護客戶為優先的前提，確保健全的交易環境。

這次受行政處分的虛擬貨幣交易所當中，橫濱的FSHO以及名古屋市的Bit-Station被勒令停業。被下令改善業務的有大阪市的Tech Bureau、東京澀谷的GMO Coin、東京港區的Bicrements、福岡市的Mr. Exchange、Coincheck。其中Tech Bureau和GMO Coin是已完成營業登記的交易所，其餘5家則正在申請中。

位於東京澀谷區的Coincheck1月26日遭外來駭客攻擊，使約相當580億日圓的虛擬貨幣「NEM」外流。金融廳認為，其他交換業者也有一樣的風險，故針對完成營業登記的16家交易所及申請中的業者，進行內部檢查。

目前雖然尚未檢查完畢，但已發現部分業者對於預防洗錢對策和資產管理等都做得很粗，金融廳判斷，如果將此問題擱置不管，很可能發生和Coincheck類似的事件，故借由勒令停業和改善業務命令，迫使業者重新評估經營漏洞，思考能否繼續營業。

金融廳1月底對Coincheck下達強化系統管理體制的改善命令，這次則下令要求其做好防止洗錢對策及公司治理等課題。同時要求Coincheck優先確保客戶權益，對於NEM被盜的客戶進行補償，將停止交易的虛擬貨幣歸還給客戶等。Coincheck近期內將公布有關補償的具體流程。

(中時)