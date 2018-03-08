網路無國界 教師跨縣市聯盟交流

新北市教育局舉辦「教室連結網路社群校外研習」共77所學校參與。（葉書宏翻攝）

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新北市教育局舉辦「教室連結網路社群校外研習」共77所學校參與。（葉書宏翻攝）
新北市教育局舉辦「教室連結網路社群校外研習」共77所學校參與。（葉書宏翻攝）
新北市教育局舉辦「教室連結網路社群校外研習」共77所學校參與。（葉書宏翻攝）

新北市教育局舉辦「教室連結網路社群校外研習」共77所學校參與，透過跨縣市聯盟交流增加國際理解、跨國議題瞭解及跨文化溝通的機會。

教育局長林奕華表示，教師是成功推動國際教育課程的關鍵要素，本市致力於整合國際教育資源，並培育教師國際教育議題融入課程能力，每年更辦理國際教育課程融入方案徵選、CCOC優良教師教案評選，持續提升教師國際素養與專業知能。

二重國中老師吳美玲表示，因為參加CCOC計畫，前年透過網路社群媒體，認識俄羅斯Achinsk School No.18 ，台俄兩校師生藉由ICT數位資訊媒體，經常在校內進行視訊交流及PBL線上合作。今年兩校更透過交換學生的計劃，為期相訪一週的文化交流與共學！

忠義國小老師紀智耀表示，從寫信給聖誕老公公、postcrossing、視訊及SDGS議題探討，讓更多孩子認識與參與國際教育，雖然與巴基斯坦視訊互動課程無法即時視訊，透過FACEBOOK與YOUTUBE兩項工具的操作，達到間接性的互動學習，藉此也將台灣母語利用影片教學的模式傳送到巴基斯坦，打開孩子那一雙寬廣的眼界。

桃子腳國中小老師蔡肇唐表示，各班每班連結一國，先從電子郵件溝通開始（讀寫），繼而以視訊連結（聽說），最後達成實地互訪，發掘在地魅力，開拓全球視野。英語實驗課程進行書信交流至德國、奧地利、美國、日本、新加坡等國。藉由國際志工至校六週服務，介紹當地文化風俗，讓學生深度體驗當地文化。

丹鳳高中巫柏緯表示，將「國際文化」課程統整各領域發展主題課程，規劃模擬聯合國、國際交流及、筆友專案等多元國際交流活動，讓孩子藉由關懷思辨與具體行動，關注國際議題並研擬行動方案，成為具有國際競爭合力的世界公民。

為了結合當今國際教育的趨勢，預計於5月份辦理教室連結網絡社群成果發表會暨頒獎典禮，將透過17項議題闖關活動，讓學生體驗課程豐富多元的課程及學校交流活動，以培養學生國家認同、國際素養、全球競合力與全球責任感。

(中時)

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