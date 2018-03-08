彰化圓林園現狼蹤 專挑落單女尾隨熊抱

2018年03月08日 13:28 中時 謝瓊雲

圓林園近日傳出前往運動的落單女子，遭年輕男子尾隨應熊抱的事件。（謝瓊雲翻攝）

圓林園號稱彰化秋紅谷，有美麗的水池、草地和運動步道。（謝瓊雲攝）

員林市人氣新景點竟然有色狼現蹤。近日三橋里長辦公室已陸續接獲數名被害女子通報，呼籲夜間前往散步運動的婦女提高警覺；警方則表示經調查了解發現被害人有3人，已受理1人報案，將加強圓林園公園與周邊道路的夜間巡邏，也呼籲民眾盡量結伴同行避免落單。

號稱是彰化「秋紅谷」的圓林園，驚傳有女子遭色狼熊抱。身材瘦小的色狼穿著連帽運動上衣遮掩，一路尾隨獨自前往運動的女子，再趁女子不注意突然從後方熊抱；受害女性趕緊通報當地里長與警方求助；由於燈光昏暗，看不清榮茂，只見到男子身材十分瘦小，據被害人指稱應是國高中學生、年紀仍輕，警方正在積極追查。

三橋里長賴耀區指出，園林圓公園啟用開放後成為市民運動休憩的最佳去處，不論白天、夜間都有人潮，但近日卻有里民反映，去公園散步後感覺被男子尾隨，還有人在到家開家門時，被色狼突然襲擊、伸手從後面熊抱，讓被害人嚇得花容失色、驚聲尖叫。

員林分局東山派出所所長林士勝表示，7日晚間約6、7點，住在轄區內的40多歲婦女，在圓林園運動後返家途中發現遭尾隨，快到家門時對方竟趁她不注意突然熊抱，她先跑到里長辦公室求助，隨後報警。

林士勝說，經調查被害人有3人，皆是年約40、50歲的婦人，下班後晚間獨自前往圓林園運動後遭熊抱，且被害人指稱的嫌犯特徵相近，不排除是同一人所為，正調閱監視器深入偵辦；圓林園公園和周邊道路，已由員林所、東山所加派人力加強夜間巡邏。

(中時)