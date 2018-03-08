初選民調大勝對手 黃偉哲：嚇出一身汗

2018年03月08日 13:38 中時 鄭舲 、 陳信翰

民進黨8日公布台南市長初選民調結果，由立委黃偉哲勝出，代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。中午時，黃偉哲接受媒體訪問後，親自準備小點心給媒體記者。（陳信翰攝）

民進黨8日公布台南市長初選民調結果，由立委黃偉哲勝出，代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。受訪時，黃偉哲驚恐的自爆說，自己緊張到腿軟。（陳信翰攝）

民進黨台南市長初選民調結果出爐，立委黃偉哲以41.58%支持度勝出，黃偉哲說，他「嚇出一身汗」，過去一路走來也沒想到中間差距會這麼大，未來他會參考前輩智慧，釋出最大的善意跟誠意，跟所有黨內參選人、黨內大老及地方大老溝通。

對於民調大勝其他參選人，黃偉哲說，贏一點或贏很多都是責任重大，過往廝殺更激烈、差距更小的選舉所在多有，對其他候選人，他一定會釋出誠意溝通。黃偉哲表示，大家都是民進黨這個大家庭的成員，兄弟鬩牆會有，但最後還是知道自己是手足、是兄弟。

至於名嘴周玉蔻一早就在臉書恭喜「哈佛學弟」勝出，遭對手陳亭妃質疑，黃偉哲說，他也很好奇周玉蔻的資訊從哪裡來，前一天派人到民調公司監看，訊息的確是樂觀的，但從嘉義的例子可以看到，現場監看是樂觀結果，第二天卻豬羊變色，因此這些訊息只是當內部參考。

黃偉哲表示，現場有6位候選人代表，也有其他工作人員，監看的人會回報誰的支持通數是多少，依序排列，知道的人不少，但誰流出去的就不知道，不過不管訊息是誰流出的，一切都還是以黨中央公佈的數字為準。

(中時)