初選民調大勝對手 黃偉哲：嚇出一身汗

民進黨8日公布台南市長初選民調結果，由立委黃偉哲勝出，代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。（陳信翰攝）

友善列印
中時
民進黨8日公布台南市長初選民調結果，由立委黃偉哲勝出，代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。中午時，黃偉哲接受媒體訪問後，親自準備小點心給媒體記者。（陳信翰攝）
民進黨8日公布台南市長初選民調結果，由立委黃偉哲勝出，代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。受訪時，黃偉哲驚恐的自爆說，自己緊張到腿軟。（陳信翰攝）

民進黨台南市長初選民調結果出爐，立委黃偉哲以41.58%支持度勝出，黃偉哲說，他「嚇出一身汗」，過去一路走來也沒想到中間差距會這麼大，未來他會參考前輩智慧，釋出最大的善意跟誠意，跟所有黨內參選人、黨內大老及地方大老溝通。

對於民調大勝其他參選人，黃偉哲說，贏一點或贏很多都是責任重大，過往廝殺更激烈、差距更小的選舉所在多有，對其他候選人，他一定會釋出誠意溝通。黃偉哲表示，大家都是民進黨這個大家庭的成員，兄弟鬩牆會有，但最後還是知道自己是手足、是兄弟。

至於名嘴周玉蔻一早就在臉書恭喜「哈佛學弟」勝出，遭對手陳亭妃質疑，黃偉哲說，他也很好奇周玉蔻的資訊從哪裡來，前一天派人到民調公司監看，訊息的確是樂觀的，但從嘉義的例子可以看到，現場監看是樂觀結果，第二天卻豬羊變色，因此這些訊息只是當內部參考。

黃偉哲表示，現場有6位候選人代表，也有其他工作人員，監看的人會回報誰的支持通數是多少，依序排列，知道的人不少，但誰流出去的就不知道，不過不管訊息是誰流出的，一切都還是以黨中央公佈的數字為準。

(中時)

因應陸惠台措施 賴揆可望親向立… 38婦女節 侯友宜宣誓保障婦女權…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。