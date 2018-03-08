雙軌執行奏效 中市烏賊機車檢舉數創新低

2018年03月08日 14:21 中時 陳世宗

台中市政府環保局針對高汙染老舊機車祭出「蘿蔔與棒子」策略，一方面透過補助鼓勵淘汰二行程機車或換購電動機車；另方面也加強機車廢氣稽查，採雲端車牌辨識、加強路邊攔檢。環保局指出，嚴格執行已收成果，烏賊機車檢舉案件數106年減幅達35％，相較105年創下新低紀錄。

環保局長白智榮說，目前高達9成烏賊機車屬二行程，中市105年烏賊機車檢舉數共1萬9662件，其中二行程1萬8236件；106年檢舉1萬2662件，二行程1萬1979件；隨二行程機車逐年汰換，106年烏賊機車檢舉相較105年約減少35％，共報廢3964輛報廢率高達33％。

環保局表示，移動汙染源補助方面，為鼓勵高汙染二行程機車報廢，市府於106年編列8100萬加碼補助金，創下歷年新高額度，汰舊換購電動機車補助金額為六都最多，中低收入戶新購及汰舊換購電動機車補助，金額也是全國最高。

白智榮說，106年共淘汰5萬9096輛二行程機車，淘汰率31.79％，六都淘汰率第一；柴油車也有淘汰補助措施，市府106年8月底祭出老舊1、2期柴油車淘汰補助方案，106年受理551件申請案，補助金額達1億4690萬元，經統計可有效降低PM2.5達19.7公噸。

白智榮強調，為維護及提升空氣品質，鼓勵民眾協助檢舉烏賊汽機車，凡檢舉人檢附3張遠、中、近不同距離拍攝照片，或15秒內影片；經審通過後，檢舉人每件可領取檢舉獎勵金300元。

(中時)