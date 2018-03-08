砸近5千億 美五角大廈欲全面升級F-35戰機

2018年03月08日 13:35 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，作為最新一代的戰機、美國五角大廈（the Pentagon）最新報告指出，擬將砸下160億美元（約4,680.4億台幣）的經費，將麾下F-35戰機（F-35 Lightning II）全面進行更新升級，期望在2024年之前完成。

提交國會的計畫中，大致分為108億美元（約3,159.3億台幣）軟體升級、54億美元（約1,579.6億台幣）將進行設備和零件整修。F-35計畫辦公室負責人、海軍中將威特（Vice Admiral Mathias Winter）表示，「持續強化和升級，將可有效讓F-35戰機攻擊與存活能力極大化。」

The @USMC F-35B is on its first operational deployment with a @USNavy amphibious warship - @USSWaspLHD1 and @IIIMEF are fielding the 5th-generation #STOVL fighter on a patrol of the @US7thFleet! https://t.co/zvUhgtw8By pic.twitter.com/j9xHjqJeKg — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) 2018年3月6日

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。

威特中將表示，美軍現役約有270架F-35戰機，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司擬在今年再交付91架新機，若需全面升級，總經費恐將持續成長。洛馬會聯手諾普（Northrop Grumman）、普惠（Pratt & Whitney）和英國航太（BAE Systems Plc），成立專責的產業鏈，共同升級美軍F-35戰機為最新的第四批次（Block 4）。

(中時電子報)