38婦女節 侯友宜宣誓保障婦女權益

2018年03月08日 14:35 中時 王揚傑

新北市議員劉美芳趁今（8日）天是婦女節，邀請新北市長參選人侯友宜一同發表保障婦女權益宣言，受到現場婦女團體熱烈回應。

劉美芳說，今天是婦女節，現場來了非常多婦女團體支持侯友宜，侯友宜長期以來不止關懷婦女安全，也非常重視新住民的福利和弱勢團體，希望這次選舉也能起到母雞帶小雞的作用。

侯友宜馬上糾正劉美芳，表明他是「公雞」，引來現場一陣笑聲。

侯友宜對婦女團體動以溫情，表示台灣進步的原動力是和諧與關懷，不是對立與衝突，許多事因政治立場不同造成撕裂，台灣最不需要撕裂，而是需要一群人去愛大家，因為愛的力量是無限大。不管別人說他什麼顏色，他是愛國家、愛鄉土的顏色。

侯友宜說，1998年他在刑事局當副局長，有許多婦女團體希望警察大力協助將家庭暴力防治法納入所有警察作業規範內，當時許多同仁有不同的聲音，認為警察只要辦刑案，對家庭產生的糾紛事不關己，但他認為，家庭暴力有警察制度的介入和處理，較能保障婦幼的安全，所以大力支持婦女團體的意見。

侯友宜說，婦幼是他心中最寶貝的一塊，他希望能扮演守護的角色，很多婦幼問題的面向，尤其目前高齡少子化政府照顧還不夠，另外婦女受暴和職場受到不一樣的看法，都是需要積極去協助。

(中時)