王毅談中日關係 期待日方保持「3不原則」

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旺報

大陸外交部長王毅在8日全國兩會外長記者會上回應中日關係時表示，只要日方不猶豫、不折騰、不倒退，客觀對待和認同中國的發展，中國願意與日方相向而行，共同推動兩國關係回到健康、穩定的發展軌道。

有記者詢問中日兩國領導人是否實現互訪？中方怎麼評價中日關係？希望今後兩國關係如何發展？對此，王毅表示，中日關係每次都是記者會的話題之一，我們看到這段時間日本方面採取了更為清晰、更為積極的對華政策，中日關係出現了難得的改善勢頭，中方對此表示歡迎。只要日方不猶豫、不折騰、不倒退，客觀對待和認同中國的發展，中國願意與日方相向而行，共同推動兩國關係回到健康、穩定的發展軌道。

他還表示，今年是《中日和平友好條約》締結40週年，40年前的條約，以法律形式確認了正確對待歷史、堅持一個中國等中日關係正常化時規定的各項政治原則，明確了兩國和平共處、世代友好的大方向。不忘初心，方得始終。40年後，站在承前啓後的歷史關頭，我們希望日方能夠政治上講信用、行動上守規矩，切實維護好兩國關係的政治基礎，並且把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識真正落到實處。

王毅，他相信只要中日關係持續改善，兩國高層往來自然水到渠成，和平友好也將重新成為兩國關係的主旋律。

(旺報)

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