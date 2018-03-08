羅智強：有一項馬英九政績 蔡英文只能豎大拇指說讚

前總統馬英九（中）。（黃世麒攝）

友善列印
中時電子報

前總統府秘書長羅智強在臉書發文指出，蔡英文幾乎從不稱讚馬英九，但有一項馬英九的政績，她也只能豎起大拇指説讚！那個政績就是「台日漁業協議」。

「台日漁業協議」為台灣和日本在2013年4月10日簽訂，目標是為了維持東海和平穩定，訂定此經濟海域範圍供雙方漁船作業，在協議的海域範圍內，原則上台、日雙方都可以捕魚。

羅智強提及，2013年在馬英九任內談成的台日漁業協議，台灣漁民的作業海域面積增加了7萬多平方公里，足足有兩個台灣大；在該海域裡，以簽訂前的2012年為例，台灣共有17艘漁船遭日方干擾，簽訂後的2013年只剩1艘；2012年漁民捕獲的黑鮪魚是129尾，2013年大增為459尾，增加3.56倍。

羅智強說馬英九的努力，不但讓台灣漁民笑呵呵，也讓台灣漁民在傳統漁場補漁時，不用再擔心被日本干擾，大大贏了台灣的尊嚴。

羅智強表示，相較於民進黨執政時談了無數次都談不成，讓台灣漁民出海捕魚得不斷受到日本騷擾、驅逐甚至扣船罰款，2005年還發生嚴重的扣船事件，更引爆全民激憤，痛斥扁政府無能護漁。馬英九的貢獻顯得更加鮮明。他說這個皆大歡喜的協議，台日皆滿意，漁民笑開懷，連向來吝於稱讚馬英九的蔡英文都得說讚！「這是為什麼馬英九説，台日漁業協議『只有魚不開心』」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

7縣市成民進黨告急戰區？網喊這三縣市變天才是教訓
蔡英文的隱藏王牌是他！孫大千點出矛盾和隱憂
李富城批北農、蔡政府：無能無用無恥 只會鬥爭奪權
38婦女節 侯友宜宣誓保障婦女權… 軍改38990樓地板是否維持？ 蔡適…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。