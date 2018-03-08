羅智強：有一項馬英九政績 蔡英文只能豎大拇指說讚

2018年03月08日 14:15 中時電子報 謝雅柔

前總統府秘書長羅智強在臉書發文指出，蔡英文幾乎從不稱讚馬英九，但有一項馬英九的政績，她也只能豎起大拇指説讚！那個政績就是「台日漁業協議」。

「台日漁業協議」為台灣和日本在2013年4月10日簽訂，目標是為了維持東海和平穩定，訂定此經濟海域範圍供雙方漁船作業，在協議的海域範圍內，原則上台、日雙方都可以捕魚。

羅智強提及，2013年在馬英九任內談成的台日漁業協議，台灣漁民的作業海域面積增加了7萬多平方公里，足足有兩個台灣大；在該海域裡，以簽訂前的2012年為例，台灣共有17艘漁船遭日方干擾，簽訂後的2013年只剩1艘；2012年漁民捕獲的黑鮪魚是129尾，2013年大增為459尾，增加3.56倍。

羅智強說馬英九的努力，不但讓台灣漁民笑呵呵，也讓台灣漁民在傳統漁場補漁時，不用再擔心被日本干擾，大大贏了台灣的尊嚴。

羅智強表示，相較於民進黨執政時談了無數次都談不成，讓台灣漁民出海捕魚得不斷受到日本騷擾、驅逐甚至扣船罰款，2005年還發生嚴重的扣船事件，更引爆全民激憤，痛斥扁政府無能護漁。馬英九的貢獻顯得更加鮮明。他說這個皆大歡喜的協議，台日皆滿意，漁民笑開懷，連向來吝於稱讚馬英九的蔡英文都得說讚！「這是為什麼馬英九説，台日漁業協議『只有魚不開心』」。

(中時電子報)