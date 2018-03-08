軍改38990樓地板是否維持？ 蔡適應：過關機率很高

2018年03月08日 14:25 中時 郭建伸

副總統陳建仁今將與綠委溝通軍人年改議題，外界也關注日前年改會設立的軍改樓地板38990元是否還會再調降？對此，綠委蔡適應今在廣播節目上說，38990元版本是以少尉一級的最低門檻來看，「過的機率很高，沒什麼問題」，表示民進黨內立委共識很高，同黨立委段宜康也沒反對此版本，段是希望將級軍官的年金要低一點。

蔡適應說，目前行政立法部門針對軍人年改討論過2到3次，達成幾項共識，原則是軍人年改要跟公教脫鉤。主持人周玉蔻問，民進黨內是否有人反對38990的樓地板？蔡直言，沒有再下修的必要，「這個共識度很高」。

外界質疑軍改比公教人員年改還優渥？蔡說，確實聽到這樣的說法，但要看用什麼角度來看，「是財務問題還是國安問題來看」，因為台灣近年軍隊大幅度改變，不只裁減還從徵兵走向募兵；近年募兵制的成效不彰，基層軍官的入伍人數一直下降，「軍人年改是要讓募兵制成功」，讓國人入伍有基本誘因。

周玉蔻問，美方是否真的有關心台灣軍改？蔡說，美方雖然也關心軍改，但最關心是戰力能否維持、募兵制是否能延續，並坦言目前他了解沒有要恢復徵兵。

至於軍改是否要在7月1日與公教年改一起實施？蔡說，行政院必須先通過版本，但行政院會還沒將版本送到立院，且送到立法院還要1到2個月審議時間。

蔡適應說，段宜康並未反對38990元的版本，他們主張的是要讓校級以下軍官提高，將級以上的拉低。他強調，他自己會在外交及國防委員會繼續主張此版本，如此維持住基層軍士官兵，才能維持住部隊戰力。

(中時)