每15個小孩就有1個 Janet助慢飛天使投入早療

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全台灣每15個小孩，就有1個是發展遲緩兒，伊甸基金會長期投入這些「慢飛天使」的早療服務，這次更邀請初為人母的藝人Janet擔任2018年公益大使，呼籲大眾一起響應「弱勢兒童服務計畫」。

伊甸基金會指出，根據衛福布社家署數據，0~6歲發案遲緩兒童的通報人數逐年攀升，顯見國人對兒童發展意識抬升，但以2016年通報遲緩年齡來看，半數以上的發展遲緩兒在滿3歲，進入幼兒園後才被發現，甚至是滿6歲後才通報，錯失早期介入的機會。

慢飛天使惟惟的母親說，孩子4個月大時，連頭都抬不起來，後來經衛生所轉介來到伊甸早療中心才漸漸進步，從一開始因為全身性肌肉低張，手腳較沒力量，只會在地上爬或靠著兒童輪椅代步移動，到慢慢學會抓握湯匙，扶著助行器練習走路等，現在已經可以拉著惟惟，一步步緩緩向前行。

伊甸基金會副執行長林文賓說，許多慢飛天使在語言、認知、情緒上發展較慢，但因外觀與一般同齡孩童相同，成長需求不易被察覺，伊甸24年早療服務經驗中，孩子大約3歲左右進入療育，6歲轉銜或畢業至國小，這1095個日子，需要耐心等待孩子蛻變。

此次Janet也特別擔任公益大使，呼籲大眾一起響應「弱勢兒童服務計畫」，每月定期捐款300元，就能幫助1位慢飛天使接受早療服務，讓更多疑似遲緩的孩子有機會趕上成長步伐。

(中時)

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