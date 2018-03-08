讓糖尿病患吃的安心 百種食物介紹圖卡在這裡

2018年03月08日 14:33 中時 倪浩倫

中華民國糖尿病衛教學會推出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，內有130種圖卡，讓糖友輕鬆了解內含的營養素和熱量。（倪浩倫攝）

中華民國糖尿病衛教學會推出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，內有130種圖卡，讓糖友輕鬆了解內含的營養素和熱量。（倪浩倫攝）

中華民國糖尿病衛教學會推出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，內有130種圖卡，讓糖友輕鬆了解內含的營養素和熱量。（倪浩倫攝）

中華民國糖尿病衛教學會推出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，內有130種圖卡，讓糖友輕鬆了解內含的營養素和熱量。（倪浩倫攝）

國內現有227萬名糖尿病患，並以每年2.5萬的數量增加，有人雖按時服藥，血糖卻仍常失控，主因是「飲食觀念」太薄弱。醫師指，不少糖友以為不吃「飯」、血糖就沒問題，結果去夜市吃以為是蔬菜、實為醣類的焗烤馬鈴薯、綠豆湯，更有人每天以麵線糊、麻糬當早餐，都是血糖失控的原因。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德說，血糖控制得仰賴藥物、飲食和運動，我國使用胰島素的時機和比例雖進步，但最重要的「飲食控制」卻相對薄弱，由於飲食涵蓋範圍又廣又複雜，衛教起來並不容易，很多糖友乾脆直接放棄，也使得血糖控制出問題。

杜思德說，食物會直接影響血糖，其中又以醣類最首當其衝，所以如何正確了解六大類食物分類，是食物衛教的的第一步。他說，很多患者以為醣類就是「飯」，不吃飯、血糖就沒問題，但卻以為同樣屬於醣類的馬鈴薯、綠豆是「蔬菜」，去夜市時大吃焗烤馬鈴薯和喝綠豆湯，血糖自然失控飆升。

衛教師蔡雅萍說，除了醣類，糖友在飲食上，也要注意油脂的攝取，因為若吃入太多的油脂，除了會增加心血管的負擔，也會影響整體食物的代謝，進而讓血糖不穩；她提醒，糖友飲食應以天然食物為主、減少加工食品的攝取，總熱量也勿超標。

為了讓糖友更輕鬆明白飲食的衛教，中華民國糖尿病協會和賽諾菲公司，共同開發出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，透過130種圖卡，讓糖友深刻的記住六大類食物分類、不同種醣類食物代換的份數，目前已應用在彰基、三總等醫院，未來將持續推廣到全台醫療院所。

近來天氣變冷，不少人會去泡湯、泡澡取暖，衛福部國健署也提醒，糖尿患者因為血糖的問題，四肢末端的血液循環和神經容易有障礙，導致就算出現傷口、且傷口接觸到溫熱水，病人也不易有感覺，如此將增加細菌感染風險，進而引發「糖尿病足」，嚴重時得接受截肢保命，糖友務必留意，下水前務必檢查手腳肢端有無傷口。

(中時)