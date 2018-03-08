助外埔陸配提升小番茄栽種技術 林佳龍回訪大讚品質佳

林佳龍8日依約拜訪，看見小蕃茄枝繁葉茂果實累累，大讚小番茄好吃，雙方相約明年再見。（陳世宗攝）

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去年小番茄發生嚴重病害收穫不佳！吉祥無毒蔬果園負責人洪恭益大陸籍太太曹凱寧，透過Line向市長林佳龍求助；林到場了解並請「農業張老師」輔導提升栽培管理技術，雙方相約今年回訪。林佳龍8日依約拜訪，看見小蕃茄枝繁葉茂果實累累，大讚小番茄好吃，雙方相約明年再見。

農業局指出，外埔區的吉祥無毒蔬果園栽種面積約0.9公頃，全程採用無毒栽培方式栽種，在溫室種植小番茄及香瓜約0.2公頃、網室栽培百香果約0.7公頃，目前僅透過Facebook及Line群組等，採口碑行銷方式銷售。

去年3月氣候異常，小番茄發生嚴重病害收穫不佳，收益損失嚴重！曹凱寧在Line陸配群組求助。林佳龍在群組內得知後，指示農業局透過開設全民農業講座及「農業張老師」輔導；經土壤改良、強化田間栽培管理輔導及生產設施改善，今年所種植的小番茄已結實纍纍，展現初步成果。

林佳龍在農業局長王俊雄、外埔區長柯宏黛及后里區長張大春等人陪同下前往吉祥無毒蔬果園拜訪，洪恭益夫婦向林佳龍分享1年來努力豐碩成果，林佳龍當場吃好幾顆小番茄盛讚好吃。

林佳龍表示，他去年與曹凱寧相約今年來看改良成果，又收到她的留言邀約說今年「番茄紅了」；特在婦女節前來檢視市府協助改善成果，小番茄的質與量確實有所提升。鄰近的花博后里園區，他鼓勵遊客來看花博時也能多多採購好的在地農特產。

曹凱寧指出，去年天氣特別熱，溫室因無通風設施，小番茄遇到熱障礙，她透過Line群組反應問題後；市長回應會帶老師到現場協助改善，當時以為有人冒充，當林市長到果園時才相信是本人，林佳龍是位愛護市民的好市長。

(中時)

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