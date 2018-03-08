馬嘉伶苦熬兩年 AKB48新曲出頭天

張羽翎（左起）林倢、陳詩媛、馬嘉伶、陳詩雅、邱品涵、國興瑀在日本錄音時開心合影。（©TPE48 Entertainment）

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時報周刊
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AKB48新單曲主視覺元素豐富，可玩「Finding馬嘉伶」遊戲。（©TPE48 Entertainment）
AKB48第51張新單曲〈ja-ba-ja〉

赴日已兩年的「AKB48」台灣留學生馬嘉伶，靠著幾乎每天進行直播，日文明顯進步許多。日前在AKB48官方姊妹團「TPE48」一期生最終審查前，她也首次被選為AKB48第51張單曲〈ja-ba-ja〉的選拔成員，並且還負責主唱收錄在新單曲劇場盤中的〈交到朋友了(友達ができた)〉一曲。

AKB48新單曲〈ja-ba-ja〉是由AKB48兼任「STU48」的岡田奈奈擔任中心人員，曲風非常復古，服裝非常華麗，馬嘉伶也被選為這次總共27人的選拔成員之一，綁了個馬尾的她也看來非常活潑有朝氣，在知道被選為選拔成員時，她也表示「第一次被選為選拔，非常緊張，但會盡全力做好，不要讓自己後悔」。

這次她還獲得了在單曲中主唱一首歌曲的機會，演唱者和歌名都十分直白，就叫做〈抹茶和伙伴們 / 交到朋友了(まちゃりんと仲間たち / 友達ができた)〉，除了找到和馬嘉伶感情比較好的成員一起演唱外，公司也特地安排了她的同期AKB48台灣研究生特地飛到日本錄音。

錄音當天，馬嘉伶在完全不知道情況下就被帶到錄音室，原本對於錄音室傳出的歌聲完全摸不著頭緒，直到進到錄音室才發現正在演唱的竟然是自己的好伙伴們時，驚訝到說不出話來，而後就馬上上前拉著大家的手，眼淚雖然差點掉下來，氣氛溫馨。

(時報周刊)

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