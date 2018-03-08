921受災戶立志成消防尖兵 新血實戰展演現威風

2018年03月08日 14:51 中時 杜宜諳

學員們在現場展演個人單項消防戰技。（杜宜諳攝）

學員們利用頂舉技巧將被壓在翻覆車體下的傷者救出。（杜宜諳攝）

學員們以電鋸破壞鐵門將水線拉入搶救，順利控制火勢。（杜宜諳攝）

學員們以雙截梯進入屋內，並將昏迷患者搬運下樓。（杜宜諳攝）

本次新進人員職前訓練成果共有73名學員參加展演。（杜宜諳攝）

一名女性學員王冠渝（見圖）曾是921地震受災戶，高中畢業後就下定決心報考消防特考。（杜宜諳攝）

王冠渝（右1）在展演中展現巾幗不讓鬚眉的氣迫與專業。（杜宜諳攝）

臺北市政府消防局於今日上午10時在內湖訓練中心舉行新進人員職前訓練成果展演，不但現場展演個人單項消防戰技，更以實境演練方式，呈現團隊合作救援車禍事故及搶救複合式火災。

本次職前訓練成果展演以救災實境演練方式，讓學員展現學習成果去應對多元的複合型災害。在實境演練中，模擬情境設計為2輛自小客車在車禍發生後，衝擊到建物並引發火災。

學員們以人命搶救為優先目標，先利用頂舉技巧將被壓在翻覆車體下的傷者救出，同時灑水降低車身溫度以防起火，並破壞車體將受困傷者救出。學員們隨後以團隊合作方式，運用雙節梯、關東梯等方式進入屋內，並以電鋸破壞鐵門將水線拉入，除安全救出受困民眾，也順利控制火勢，完成救災行動。

這次參加演練共有73名學員，其中有13名學員為在擔任消防替代役時，在與學長姐共同參與救災救護勤務中，深感消防工作的意義，兵役結束後立刻報考，也期盼未來自己也能站在災害的第一線，成為民眾最可靠的後盾。

除此之外，另有一名女性學員王冠渝則曾是921地震的受災戶，因為在災害期間接受許多消防人員的幫助，高中畢業後就下定決心報考消防特考。王冠渝受訪時表示，受訓期間感到最吃力的就是體能訓練項目，像是重訓跑步1萬公尺，男生最快40多分鐘就完成，自己的成績卻耗時63分鐘且還是全班倒數，經常在及格邊緣遊走的她，憑著轉個彎就到的信念，終於是成功結訓。

(中時)