「台灣之光」善心賣菜嬤陳樹菊 病倒菜攤1個月未賣菜

2018年03月08日 14:41 中時電子報 張國欽 、 張達智 、中國時報／ 黃力勉 、中國時報／

陳樹菊的菜攤已經休息1個多月，菜攤已經長時間未營業。（黃力勉攝）

前總統馬英九也曾到陳樹菊的菜攤買菜。（報系資料照 莊哲權攝）

台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，春節前病倒在菜攤，緊急送醫開刀，目前在家修養，她的「員金蔬菜攤」，已經1個月未開張。陳樹菊的鄰居說，陳樹菊過去都是骨頭問題，這次是腸子出問題，好像很嚴重，開刀後已經回家休息了。

台東縣長黃健庭表示，前總統馬英九與他都有去探視，陳樹菊的狀況恢復的不錯。

陳樹菊在1月底病倒在菜攤上，並由友人送醫治療。陳樹菊送醫開刀住院後，已經出院返家療養，菜攤已經休息1個多月。

蔡媽媽表示，當天陳樹菊就說身體很不舒服，當時她4點多收攤時要幫忙陳樹菊收拾，但她堅持自己來，因此只能先離開，之後就聽說她病倒。

附近民眾指出，陳樹菊每天清晨工作到晚上，長時間沒休息身體容易出現狀況，年事已高應該要思考可以藉此退休。

樹菊阿嬤隔壁菜攤老闆說：「跟她說要休息，她就不休息，這次應該知道嚴重性了」。陳樹菊在過年前半個月，發現身體不舒服，大家勸她休息去看病，她就是不去，結果病倒在菜攤。菜攤老闆說：「若再慢半小時送醫，樹菊阿嬤就慘了。」

今年67歲的陳樹菊，從13歲開始賣菜，20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，於是錯過了婚期，因母親早逝兼當母職，幫忙賣菜又照顧弟妹。

陳樹菊孑然一身，因早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將的錢捐給需要的人。而她善行讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，被譽為「台灣之光」、「台東之光」。

獲選為時代雜誌百大人物後，陳樹菊的身影依然每天清晨3時許就出現在菜市場，除了菜市場休市和出國接受表揚外，她的員金蔬菜全年不打烊，這次罕見休息將近1個月，引起市場人士關注。

(中時電子報)