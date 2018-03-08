F.I.R.回不去了 飛拍新MV繼續宣傳個人專輯

被F.I.R退團後，飛繼續宣傳個人專輯。（圖／中時資料照片；取自Faye 飛臉書）

友善列印
中時電子報
飛分享拍攝MV中的側拍照。（圖／取自Faye 飛臉書）

成軍13年的F.I.R.飛兒樂團上月22日拋出震撼彈，主唱飛在臉書宣布被退團，團長陳建寧也證實彼此理念不合，僅有他和阿沁與唱片公司簽約，今(8日)凌晨飛在臉書分享拍攝新MV的側拍，為首張概念專輯拍第二支MV，粉絲也為單飛的她打氣留言。

飛稍早在臉書寫下：「剛落地台北，滿腦子就在想著剪接後製的細節，明天繼續奮戰，『洞』這隻mv是我和導演順一起討論出來的作品，一個多月的激盪，慢慢看著腦海中的畫面不斷成形，真的太喜歡這個過程了！！」

飛去年推出首張專輯《小太空》，今年過年前公開《蒼穹》MV，近日正在拍攝第二支MV《洞》的她，稍早分享MV測拍照，中可見飛留了一頭黑色長直髮與短瀏海，眼神看來依舊十分有殺氣，飛更說：「可以跟許多有趣的人一起碰撞！！！一起克服新的挑戰！！！一起冒險一起承擔！！！一起創作出新的火花！這就是我認為人生最暢快的事～～～～～～之一啊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯哈哈」。

網友樂見飛的好聲音沒被埋沒，也開心說：「新MV，飛辛苦了，這髮型好可愛」、「前段時間看到那則新聞，真替妳難過，把那些不開心的事都忘了，加油」、「加油加油，大家請用銀彈把小太空下架，呵呵」。

(中時電子報)

36歲正妹女星家中猝死 痛揭不紅藝人悲歌...
王瞳解放C奶辣翻 逛街「內衣迸開」糗激凸
李佳穎驚爆悔婚分手 帥導男友傷心借酒澆愁
曾撞見阿良與田欣 利菁語帶玄機… 黎明離婚6年傳有新歡 搬進破億豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。