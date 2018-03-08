F.I.R.回不去了 飛拍新MV繼續宣傳個人專輯

2018年03月08日 14:34 中時電子報 蔡曉婷

飛分享拍攝MV中的側拍照。（圖／取自Faye 飛臉書）

成軍13年的F.I.R.飛兒樂團上月22日拋出震撼彈，主唱飛在臉書宣布被退團，團長陳建寧也證實彼此理念不合，僅有他和阿沁與唱片公司簽約，今(8日)凌晨飛在臉書分享拍攝新MV的側拍，為首張概念專輯拍第二支MV，粉絲也為單飛的她打氣留言。

飛稍早在臉書寫下：「剛落地台北，滿腦子就在想著剪接後製的細節，明天繼續奮戰，『洞』這隻mv是我和導演順一起討論出來的作品，一個多月的激盪，慢慢看著腦海中的畫面不斷成形，真的太喜歡這個過程了！！」

飛去年推出首張專輯《小太空》，今年過年前公開《蒼穹》MV，近日正在拍攝第二支MV《洞》的她，稍早分享MV測拍照，中可見飛留了一頭黑色長直髮與短瀏海，眼神看來依舊十分有殺氣，飛更說：「可以跟許多有趣的人一起碰撞！！！一起克服新的挑戰！！！一起冒險一起承擔！！！一起創作出新的火花！這就是我認為人生最暢快的事～～～～～～之一啊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯哈哈」。

網友樂見飛的好聲音沒被埋沒，也開心說：「新MV，飛辛苦了，這髮型好可愛」、「前段時間看到那則新聞，真替妳難過，把那些不開心的事都忘了，加油」、「加油加油，大家請用銀彈把小太空下架，呵呵」。

(中時電子報)