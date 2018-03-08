葉宜津民調不到1％ 網友大改維基百科嘲諷「ㄅㄆㄇㄈ」

初選民調出爐，葉宜津不到1％，遭網友嘲諷是被「ㄅㄆㄇㄈ」害了。（資料照片／姚志平攝）

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中時電子報
民調公布，葉宜津僅獲得0.76％，連1％都不到。（民進黨提供）
葉宜津的維基百科稍早被改成「ㄅㄆㄇㄈ」。（圖截自維基百科）

民進黨台南市長初選民調今（8）日公布，立委黃偉哲以41.58%民調支持度勝出。選前打出「廢除ㄅㄆㄇㄈ」政見的立委葉宜津，民調探底，連1％都不到，僅0.76％。網友嘲諷：「可以考慮去當教育部長呀」、「ㄏㄜㄏㄜ ㄅㄆㄇㄈ」、「1%都不到，看起來台南還有救」。

民調公布之後，葉宜津在臉書發文表示：「我真的盡力、努力了，尊重制度，尊重遊戲規則，接受結果」，並表示這是另一個新階段的開始，會重新整頓調整自己，繼續為熱愛的台南、熱愛的台灣努力。「謝謝大家，特別感謝支持的朋友們，抱歉讓你們失望了」。

不少支持的網友回應，盛讚「委員君子風度」、「委員加油啊～都是為民服務，當市長以及當立委都會是一樣的棒，願上帝祝福你」。

但也有部分網友並不領情，仍惦念著葉宜津日前發表的政見：「廢除ㄅㄆㄇㄈ」，狠酸：「可以考慮去當教育部長呀」、「請問你鍵盤是用什麼輸入法？」、「ㄅㄆㄇㄈ害了你」、「ㄏㄠˇㄅㄤˋㄅㄤˋ」、「ㄧㄝˋㄧˊㄐㄧㄣˉㄅㄨˊㄉㄠˋㄧˋㄆㄚ」。甚至還有網友直接到「維基百科」，將葉宜津的生平通通改成注音符號；目前已經修正回原樣。

(中時電子報)

文章來源：葉宜津臉書

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