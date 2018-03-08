長榮春季旅展 首爾來回3,608元起

2018年03月08日 15:11 工商 黃鳳丹

2018年台北春季旅展即將於3月16日至19日在台北世貿一館熱鬧登場，長榮航空除於旅展現場祭出各式超值優惠方案，即日起至3月23日也同步推出「舞˙春」線上旅展，提供全航線超值優惠，活動期間凡於長榮航空官網或EVA Mobile App購票，還可參加歐美豪華經濟艙機票抽獎活動，於旅展現場購票者再加碼抽29吋RIMOWA行李箱。

此次長榮航空特別精選多條熱門航線，推出限時優惠搶購，包括桃園-馬尼拉來回只要新台幣2,395元起(未稅)，桃園－香港來回2,850元起(未稅)，桃園－首爾來回3,608元起(未稅)以及桃園－溫哥華來回19,189元起(含稅)以及桃園－布里斯本來回11,160元起(未稅)等。

另外長榮航空也配合增班推出超值優惠價，桃園－維也納航線自3月9日起增至天天飛航（每周三、五、日為直飛航班），來回震撼價16,440元起(未稅)，帶您輕鬆前往音樂之都維也納；桃園－舊金山航線自6月26日起增為每日三班，來回超值價20,789元起(含稅)，旅客可選擇早班機或晚班機出發，行程安排更彈性。

長榮航空建議旅客把握購票好時機，及早規畫行程，此次活動購票最晚可適用出發日為12月31日。

(工商)