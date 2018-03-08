高思博掛看板表態 希望跟黃偉哲有一場好的競爭

2018年03月08日 15:01 中時 曹婷婷

民進黨台南市長初選民調出爐，黃偉哲獲得壓倒性支持，對手國民黨選將之一的高思博，也旋即在下午2點選在高掛「思博不賴」廣告看板的市區路口，發表4大訴求，他強調，首先自己是一個不賴的人選，其次是，絕不賴神，反諷民進黨參選人大多依賴神，第三則是不賴皮，尊重黨內機制走，第四則是不倚賴藍綠，要走出一條自己的路。

針對黃偉哲初選民調出線，高思博說，恭喜黃偉哲在這麼激烈的初選競爭中出線，也期待黃偉哲在接下來的選舉能夠展現更多的個人風格，因這次初選，不管黃偉哲或是陳亭妃都被台南當作派系爭地盤，像是兩個派系推出來的選手，這對台南鄉親而言，不是很尊重的做法，他認為，黃條件不錯，應該展現自己的風格，他也期待未來跟黃偉哲有一場好的競爭。

他說，黃在選舉過程中，應該自認有不少委屈，但初選過了，之後，他也不會將這些沒有根據的事情拿來為難黃偉哲，但對於比較有根據的部分，如已進入司法程序的案子或法院已在公文書記載，黃也應該正面回應，不該閃避。

他也提醒，黃偉哲在1月時曾提到初選過後，會公布競選經費，「提醒黃偉哲要記得這件事。」另，他也援引民進黨其他選將提出好的政見，未來將參考並酌用，對百姓才有利。

國民黨目前初選機制尚未定調，台南市黨部主委謝龍介說，黨內有意參選的高思博、黃秀霜及無黨籍陳子敬將先進行協商，希望近期就能有結果。

(中時)