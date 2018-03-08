中和警婦幼安全宣導 維護學童安全上、下學

2018年03月08日 14:58 中時 葉書宏

新北市中和警分局為貫徹為民服務之決心，特別關注婦幼安全問題，在中和區客家文化會館舉辦婦幼安全宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為貫徹為民服務之決心，特別關注婦幼安全問題，在中和區客家文化會館舉辦婦幼安全宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為貫徹為民服務之決心，特別關注婦幼安全問題，在中和區客家文化會館舉辦婦幼安全宣導活動，參加除轄區民眾外，還有可愛活潑之幼稚園小朋友，活動先由中和分局女警組成之防身術宣導團表演，並教導民眾簡單之自我防身技巧，再由分局長現場民眾婦幼安全宣導，並舉辦有獎徵答，幼童及民眾爭相舉手回答問題，活動中歡樂聲四起，寓教於樂。

全國各級學校開始上課了，為確保學童上、下學安全，本分局結合學校規劃校園週邊點、線、面安心行走道路環境，提供最熱忱、優質、直接的具體服務，每學期均規劃國小護童勤務，由分局內勤及各派出所分別認養執行，配合義警等協勤民力、以及學校志工、導護媽媽、導護老師等共同執勤，在轄區國小校門口守望，執行疏導人車，及盤查可疑人車，讓學童們能平平安安地上、下學，更針對各中、小學校周邊增加巡邏密度及強度，落實校園安全維護，以期學生能安心求學，免於恐懼，營造優質的生活、學習環境。

中和警分局長葉爾煙表示，警察工作不僅是維護治安，打擊犯罪，同時亦重視為民服務及預防犯罪，婦幼安全及少年保護工作，更是重點工作。

(中時)