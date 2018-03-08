破天荒！美國指標性景點變身旅宿 帝國大廈首次開放入住

Booking.com宣布推出「Book the U.S. 創意住宿大賞」，首度開放旅客入住紐約市的著名地標「帝國大廈」。(圖/Booking.com提供)

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想要體驗巨星生活的粉絲，不妨預訂加州洛杉磯的「尼克•強納斯終極巡迴巴士」體驗偶像的巡演生活。(圖/Booking.com提供)

根據Booking.com調查發現，有超過3成的旅客想在2018年嘗試獨特類型的住宿。訂房網業者集結全美50州最獨特住宿體驗，其中包括首度開放旅客入住指標性景點，像是帝國大廈、美國航空球場，以及尼克·強納斯終極巡迴巴士等知名限定驚喜住宿，顛覆旅客對於住宿的想像，入住「我們以為一輩子都不可能住到的地方」。

邁阿密的「美國航空球場」，將開放主場雙層套房給NBA球迷預訂，享受熱血的籃球夜晚。(圖/Booking.com提供)
入住紐約「帝國大廈」的旅客不僅能於86樓觀景台享用晚餐，還能一邊體驗瑜珈，一邊飽覽曼哈頓的美麗日出。(圖/Booking.com提供)

全球知名限定版驚喜住宿，紐約市著名地標帝國大廈於美東時間3月8日限定開放入住一晚，不僅能於86樓觀景台享用晚餐，還可以體驗瑜珈、一邊飽覽曼哈頓的美麗日出；截至目前為止，帝國大廈住房名額已經被預訂。

預訂位於邁阿密的「美國航空球場」，不僅能現場觀賞球賽，還能參加VIP導覽活動，享受人人稱羨的熱血夜晚。(圖/Booking.com提供)
猶他州「錫安帆布下豪華帳篷」可讓旅客享受奢華露營體驗。(圖/Booking.com提供)

另邁阿密的「美國航空球場」、加州洛杉磯的「尼克·強納斯終極巡迴巴士」等美國旅遊知名景點也對外開放住宿；前者開放主場雙層套房給喜愛NBA的熱血籃球迷預訂，不僅能現場觀賞球賽，還能參加VIP導覽活動，享受人人稱羨的熱血夜晚；後者則還有機會和與尼克·強納斯本人面對面近距離接觸。

「Book the U.S. 創意住宿大賞」中俄亥俄州「樹屋」，能滿足旅客的童年夢想。(圖/Booking.com提供)
麻州「波爾登公寓燈塔」能讓旅客體驗體驗19世紀燈塔管理員駐守人員的生活和作息。(圖/Booking.com提供)
想體驗穴居生活，可預訂獨特搶眼的「庫庫佩利洞穴旅館」親自一探究竟。(圖/Booking.com提供)

此外，這次創意住宿活動還可體驗穴居生活的新墨西哥洲「庫庫佩利洞穴旅館」、享受奢華露營的猶他州「錫安帆布下豪華帳篷」、扮演燈塔守門員的麻州「波爾登公寓燈塔」，以及滿足童年夢想的俄亥俄州「樹屋」等，體驗夢想中、超級經典的創意住宿清單。

(中時電子報)

文章來源：Book the U.S. 創意住宿大賞

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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