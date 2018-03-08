警局慶祝婦女節 聘專家面授美妝保養秘技

2018年03月08日 15:14 中時 王文吉

豐原分局邀請專業美容師呂詩璇（左）面授時下流行的妝髮及保養技巧。（王文吉翻攝）

豐原分局長林宏儒（右）致贈玫瑰給女性同仁，並祝福「永保健康及青春」。（王文吉翻攝）

東勢警分局獻上玫瑰花，向女性同仁致敬。（王文吉翻攝）

和平警分局由勤務指揮中心主任張志峰分享紙藝作品，讓女性同仁得到舒壓療癒。（王文吉翻攝）

女為悅己者容，豐原警分局8日舉辦「國際婦女節」慶祝茶會，並邀請彩妝師面授時下流行的妝髮及保養技巧，祝福女性同仁都能青春永駐。東勢警分局蔡元戎致贈玫瑰花、客家美食及養生木耳露等感謝女性同仁。和平警分局則舉辦「摺紙藝術」講座，由勤務指揮中心主任張志峰分享紙藝作品，讓女性同仁得到舒壓療癒。

張志峰的「雙鯉同游」、「翔鶴遨遊」等摺紙作品栩栩如生，令人嘆為觀止。和平分局長陳永昌表示，警察工作日夜顛倒，女性同仁在工作上表現亮眼，下班後還需照顧家庭，更顯辛勞，透過相關活動抒解壓力，未來也會繼續建立友善溫馨的工作環境。

東勢警分局結合女性員工座談會，聆聽女性同仁心聲，分局長蔡元戎表示，轄內客家居民眾多，客家女性勤儉美德令人敬佩，他有感於女性同仁的辛苦，特別獻上玫瑰花表達祝福，並請同仁品嚐客家傳統美食，另致贈木耳露，補充膠原蛋白，感謝她們的付出與努力。

豐原分局除舉辦婦女節慶祝茶會，特別邀請專業美容師呂詩璇為參與茶會的女性同仁化妝，並傳授保養及美妝技巧。分局長林宏儒祝福女性同仁「不論心理、生理都要永保健康及青春，做自己的最佳女主角」，也期許所有同仁在警界職場或家庭生活都能發揮所長。

(中時)