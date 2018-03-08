保留「洗衣文化」與湧泉 台中南勢溪環境營造啟動

沙鹿南勢溪將設置近水踏石步道258公尺，讓民眾更方便親近水域。（陳淑娥攝）

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台中沙鹿地區的「母親之河」南勢溪，擁有豐沛的湧泉資源，造就當地獨特「洗衣文化」，卻因都市開發影響生態環境，8日舉行環境營造工程動土典禮，市長林佳龍表示，市府根據不同河川特性，結合在地文化整治水域，期待9月完工後，南勢溪重新展現饒富在地特色新風貌。

台中市長林佳龍等人持金鏟舉行動土典禮，沙鹿南勢溪環境營造工程啟動。（陳淑娥攝）

水利局於8日上午舉行動土典禮，市長林佳龍、水利署第三河川局長楊人傑、市議員楊典忠、王立任、尤碧鈴、顏莉敏及副議長張清照服務處代表等，均共襄盛舉。

林佳龍指出，沙鹿的「母親之河」南勢溪是一條湧泉溪，長久以來提供居民生活上的需要，包括生活用水、洗衣及洗菜等，形成了別具特色的婦女「洗衣文化」。市府根據河川不同特性進行整治，設計融入地景並結合在地特色，保留「洗衣文化」，以營造兼具休憩、人文及資源的親水環境。

沙鹿南勢溪環境營造工程啟動，將保留洗衣文化及湧泉資源，預計9月完工。（陳淑娥攝）

林佳龍說，柳川、綠川的成功整治讓舊城區再生，以及旱溪康橋計畫的擴大、筏子溪的水環境營造等，不僅是原市區，山、海、屯區的河川也一併規劃改善，包括沙鹿南勢溪、新社九渠溝、豐原軟埤仔溪與葫蘆墩圳等全面性展開整治。

水利局長周廷彰表示，市府編列2500萬元進行環境營造，成功爭取前瞻全國水環境改善計劃第一期水利署補助70%經費，將在中興橋入口處設置近水踏石步道258公尺，讓民眾更方便親近水域。

河道右岸將引進日本柳枝工生態護岸，以木枝條編紮格框填入石塊，植入台灣原生種水柳木等活木樁人工砌築而成；河道內引入水生植物，增加溶氧量並提升南勢溪自淨功能，保留生物棲息環境，營造兼具生態保育及親水遊憩的水域環境，預計今年9月完工。

(中時)

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