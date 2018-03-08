三菱MRJ客機五度延遲交機 前景是吉是兇？

2018年03月08日 15:20 中時電子報 喻華德

據《日經》5日報導，距離三菱重工業開發的日本首款國産噴射客機三菱區間客機「MRJ」訂單首次遭取消已經過1個月。目前並未出現三菱重工所擔心的取消訂單的連鎖反應。大客戶仍然保持沉默，但要保住400多架飛機訂單並非易事。五度延期交機的代價變得越來越大。

訂單損失逼近2000億日元

在航空業，新型飛機的開發延期是家常便飯。以美國波音的中型飛機「787」為例，在使用「7E7」這一暫定名稱的2004年，全日空（ANA）作為首發客戶向波音下單，當時約定的交機時間是2008年，而實際交機第1架飛機是在2011年。波音在延期交機期間，以低價向全日空提供波音公司的其他機型。

飛機的買賣合約會詳細規定延期交機時，製造商需向航空公司支付哪些賠償。以波音為例，最初以季度為單位約定交付期、確保生産設備後再正式確定時間的情況居多。

據相關人士透露，「違約的情況下，有時候當時就必須向客戶支付賠償，也有時候在確定延期之際賠償」。三菱重工沒有其他可以替代MRJ的機型。雖然承擔業務的三菱飛機公司表示「對合約詳細內容不予置評」，但金錢上的賠償將是不可避免的。

1月，被其它美國公司收購的美國東方航空取消40架飛機訂單（含選擇權），因而MRJ訂單總數（含基本協議）減少到407架。MRJ的目錄價格約為每架飛機50億日元(新臺幣13.8億)。據估計僅東方航空取消的訂單損失就接近2,000億日元(新臺幣552億)。此外，聯合航空等美國大型航空公司與飛航區域航班的美國西部航空公司訂購200架飛機（包括100架確定訂單和100架選擇權），是MRJ的最大客戶，如果該公司也取消所有訂單的話，造成的影響將是不可估量的。

客戶沉默的原因

三菱重工向全日空控股交機第一架MRJ的時間從起初預定的2013年推遲7年。MRJ在2015年首次試飛後，一直未能獲得日本航空部門的型別檢定證（TC）。即使第一架飛機可以在2020年交機，此後的交貨時間表仍不明朗。

儘管如此，客戶仍保持沉默，對此飛機零組件製造相關人士分析稱，「客戶的想法可能是如果進一步延遲，就能一直獲得賠償」。

由於MRJ的延期交機，客戶正在採購替代機型。西部航空公司2017年向巴西航空工業公司訂購了45架與MRJ同級的70座客機「E175」。三菱公司支付的賠償成為客戶採購競爭對手飛機的資金來源的一部分，這一局面非常諷刺。

(中時電子報)