亞灣低碳智慧旅遊 高雄觀光局推輕軌好玩卡

2018年03月08日 15:12 工商 顏瑞田

高雄市政府觀光局長曾姿雯今（7）日下午表示，亞洲新灣區觀光資源相當多元，除了已經推動智慧旅遊「輕軌輕旅行」與「陸海空」等好玩卡，將仿效日本大阪周遊卡、與關西ONE PASS等成功經驗，結合行動支付，發行「輕軌好玩卡2.0」，以「搭輕軌周遊亞灣區」概念，串連亞灣交通運具、免費暢遊輕軌沿線景點設施、憑卡享有商圈優惠等，深耕亞灣區輕軌深度旅遊。

高雄觀光局長曾姿雯今日下午應邀出席DC21第9屆國際研討會，並以「亞洲新灣區觀光產業發展策略」為題，發表專題演講。

曾姿雯說，2017年，住宿高雄的旅客將近755萬人次，其中，國內旅客約508.4萬人次，占67％，國外旅客246.1萬人次，占33％，3大主要國外客源分別來自大陸的116.8萬人次、日本34.6萬人次、港澳27.3萬人次，占總住宿的比例分別15.48％、4.58％、以及3.61％。

她表示，前進高雄成長最多的國外旅客，都來自亞洲，包括越南、泰國等東南亞旅客19.6萬人次，成長150.41％、新加坡6.9萬人次，成長25.76％、港澳27.3萬人次，成長25.01％。

曾姿雯特別點名位於亞洲新灣區內的高雄市立圖書總館、駁二特區、以及旗津風景區等3大景點，都是觀光客到高雄的十大旅遊景點，她指出，由於高雄展覽館、市立圖書總館、港埠旅運中心、高雄海岸線輕軌、以及海洋文化及流行音樂中心等亞灣5大建設，相信未來都將是旅遊高雄必到之處，成為高雄觀光新軸帶。

她說，亞灣觀光資源非常多元，因此，高雄市政府觀光局已擬妥亞灣觀光策略，除了已經推動智慧旅遊「輕軌輕旅行」與「陸海空」等好玩卡，將仿效日本大阪周遊卡、與關西ONE PASS等成功經驗，結合行動支付，發行「輕軌好玩卡2.0」，以「搭輕軌周遊亞灣區」概念，串連亞灣交通運具、免費暢遊輕軌沿線景點設施、憑卡享商圈優惠等，深耕亞灣區輕軌深度旅遊。

曾姿雯說，特別是行動支付，已逐漸成為全球趨勢，因此，高雄觀光局考量遊客需求，目前與高雄捷運公司、一卡通票證公司合作，研發開放手機QR Code電子支付相關功能，無須再使用實體卡片，提升旅遊便利性與環保概念。

她強調，前來高雄自由行的旅客，已由2015年的占比52.77％，躍升到2017年的66.57％，顯示深度旅遊，已是未來觀光發展趨勢，因此，高雄觀光局也將深耕深度旅遊市場，未來將把綠建築、海洋觀光、以及地方文史，納入重要的發展方向，滿足自由行觀光客的需求。

(工商)