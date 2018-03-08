衛生紙之亂僅是行銷失控？消基會：這種認定罰不了業者

2018年03月08日 15:18 中時電子報 林郁庭 、陳怡如 、陳怡如

針對衛生紙喊漲引發民眾搶購，行政院昨首度鬆口，直指造成這波亂象的原因應是業者行銷手段失控所致，消基會董事長游開雄今天說，行銷手段失控並不會構成違法，罰不了業者，政院應清楚說明，業者的行銷手法有無涉及廣告不實或虛偽引人錯誤，這樣才能依《公平交易法》開罰。

政府急追這波衛生紙之亂的幕後黑手，行政院秘書長卓榮泰昨表示，經找三大製造商及五大通路了解，並參考國際原物料走勢，最後認為這是業者行銷手段失控的結果；但消基會董事長游開雄表示，行銷手段失控是很模糊的說法，不會構成違法的要件，不僅處罰不了業者，受害民眾也無法要求退費，希望政院不要用這種模稜兩可的字眼了結此事。

游開雄說，政院應該明確講，業者的行銷手法是否涉及《公平法》中的廣告不實或虛偽引人錯誤，甚至是透過媒體發布衛生紙促銷新聞，進行彼此間的聯合行為，否則光只是行銷手段失控，根本罰不了業者。

根據《網路溫度計》調查，這次衛生紙漲價消息的揭露，先是2月22日有媒體出現相關報導，內容指出國際紙漿價格上掦，國內紙業廠商不敢隨便調漲，但相隔不到一天，23日近中午多家電子報陸續露出漲價新聞並推播，而內文都提到大潤發接獲各家用衛生紙大廠的正式通知，衛生紙價格「確定」將調漲1到3成。隨後電視台也跟進大幅報導，網路開始出現討論聲量。

如果透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的傳播趨勢來看，造成民眾恐慌心理的推手，都指向是大潤發稱說接貨廠商漲價通知。對此，大潤發說，全案公平會已在調查，不做回應。

公平會對這波衛生紙漲價引發的搶購風潮，尚未公布調查結果，熟悉內情人士說，目前公平會正全力趕工，預計在下周三委員會中提出調查報告。

(中時電子報)