排球》亞瑟士錦標賽4月登場 阿非怨嘆沒進亞運培訓隊

2018年03月08日 15:22 中時電子報 黃邱倫

最近幾年在國家隊屢建奇功的「阿非」陳菀婷，她今天在出席亞瑟士錦標賽記者會的時候怨嘆沒能入選雅加達亞運培訓隊，17年運動生涯有可能走到尾聲，未來有當老師或當教練。

陳菀婷從16歲開始披上中華隊戰袍，直到去年台北世大運都是國家隊重砲手，此次被屏除在亞運培訓名單外，讓她感受到重大挫敗，也開始有了規劃退役後的生涯安排。

陳菀婷表示，已參加老師考試，預定四月放榜，倘若沒能考上，就可能退而求其次的選擇當專任教練。

被問及運動生涯最難忘的戰役，阿非說，第一個就是2008年幫助中華隊在台灣舉辦的亞青賽奪得銀牌，第二個印象最深刻的就是去年率領台灣師大完成大專盃7連霸。

同時受邀出席記者會的「漂亮寶貝」陳姿雅表示，今年有三個重要大賽，分別是大專盃、企排與亞運，幾乎整年度都有比賽，對於球員而言是一項嚴苛考驗，因此如何分配訓練和休息時間相當重要，希望能保持健康身體打完所有比賽，並且在國際賽取得好成績。

由亞瑟士舉辦的排球錦標賽預定4月14日開打，7月14日在台北體育館進行總決賽，共分國中、高中、大專、社會與賢拜組。陳姿雅呼籲喜歡排球的國人熱情報名，尤其是叔叔、伯伯、阿姨們重新體驗一下打排球的樂趣。

(中時電子報)