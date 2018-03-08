32歲少婦「做人」難 卵巢年齡竟已50歲

蔡永杰醫師呼籲30歲以上女性都要檢測穆勒氏爾蒙（AMH）。（陳志祥攝）

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有位32歲少婦與獨子的丈夫努力「做人」，可是肚皮卻毫無動靜，檢驗發現卵巢「庫存見底」，難找好卵子的「卵巢早衰」現象愈來愈多、愈來愈年輕，女性要認知「實際年齡不等於卵巢年齡」，想要生兒育女應及早做好規畫。

奇美醫院生殖中心主任蔡永杰醫師表示，抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)是女性掌握卵巢功能及生育能力的重要工具，不過，女性對於AMH存有「年紀大、求子未果才要檢測」、「檢測只能用在不孕症治療」兩大迷思，因而容易錯過黃金生育期，也可能忽略卵巢健康。

很多女人不知道自己的卵巢年齡！蔡永杰指出，卵子從出生已經註定多寡，不會再增加，只會隨著年齡增長而減少，30歲的卵子數量只剩下原有的12％，退化得很快。蔡永杰呼籲，晚婚不好、晚生小孩更難。

上述的32歲少婦被婆婆帶到婦產科求診，一測「抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)」才發現只剩0.1（ng/ml），卵巢功能幾乎已經衰竭。即便接受刺激排卵也沒有健康卵子可用，經過捐卵才順利人工生殖。

蔡永杰說，臨床上卵巢衰竭的女性愈來愈多，而且年輕化，有人20多歲、卵巢已經40多歲了，卵巢早衰可能是生活作息改變、工作壓力等因素，而且卵巢衰竭沒有特別原因、也沒有症狀，頂多月經不規則，容易被女性忽略。

卵巢早衰並無回春的藥、預防惡化只能改掉抽菸等不良習慣，蔡永杰建議30歲以上女性都要檢測，提早知道自己卵巢的功能，以便因應，因為卵巢衰竭、沒有卵子就會進入更年期，連帶出現骨質疏鬆、心血管疾病等。

(中時)

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