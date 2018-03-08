中市狗狗山受寒害彈盡援絕 150流浪動物待援

2018年03月08日 16:00 中時 陳淑芬

台中市「愛物園」二手暢貨中心受寒害，上千塊地磚爆裂暫停營業。（陳淑芬攝）

近日天氣忽冷忽熱，台中市「愛物園」二手暢貨中心是霧峰「狗狗山」流浪動物賴以為生的綠色商店，上千塊地磚陸續爆裂，導致已2個多月無法營業，所收容的150多隻流浪動物又因天候罹病，就醫開銷大增，「狗狗山」將彈盡援絕斷炊，急待救援。

英文老師張帆在霧峰區的「狗狗山」收容150餘隻流浪狗，每月大概吃掉150包總重約18公斤狗糧，目前動物緊急救援小組每個月贊助40包，還差110包狗糧等運作經費平時靠張帆教英文收入、向親友借貸及愛心人士的援助外，以設在台中市民生路地下室的「愛物園」二手暢貨中心營收賴以為生。

張帆表示，農曆春節前，連續多波超級寒流，導致她深受寒害，設在霧峰區的「狗狗山」有很多流浪狗罹患感冒，已陸續帶去動物醫院看診，「愛物園」二手暢貨中心也難逃一劫，占地150坪的店面及倉庫約有上千片的地磚陸續爆裂，因遍及賣場和倉庫，基於安全考量，只好被迫停業。

張帆說，「狗狗山」及「愛物園」等租金、水電和飼料費用，單月的支出超過新台幣15萬元，「愛物園」過去平均一天還能有2000元進帳，也不無小補，但近日受到寒害，地磚爆裂影響，至少2個多月不能作生意，暫停營業加上地磚急需換新，初估需10多萬元經費才可望紓困，讓流浪狗志工不知如何是好，希望各界愛狗人士伸出援手，連絡電話：0921-715115。

(中時)