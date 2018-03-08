從敗部中求勝 新民高中7生獲選國手

2018年03月08日 15:42 中時 林欣儀

新民高中7名學生入選柔道、角力國手，其中，洪佳蓉（右）一度落入敗部，最後反敗為勝。（林欣儀攝）

反敗為勝！新民高中柔道選手洪佳蓉參加國手選拔，第三場比賽時一度落敗，但她努力找出對手弱點，在最後冠軍賽時從敗部中獲勝，將於四月底代表台灣赴北非參加世界中學運動會。新民高中今年共有7名學生入選柔道、角力國手，成績亮眼。

提到學柔道，洪佳蓉笑稱是「誤打誤撞」，國小在老師推薦下開始練習，一路打到國中，卻在國三參加全中運時，因體重未降到標準而無法參賽，再加上練習「小內割」動作一直做不好，數次萌生放棄念頭，後來觀看全中運競賽的精彩與刺激，再度燃起對柔道的熱情。

為了重新找回參賽機會、為自己奪下佳績，洪佳蓉努力練習，卻在國手選拔賽中從原本的先得分，後因一次大外割左攻時反被對手摔而落入敗部，到最後決賽又遇到同一位對手，經與教練溝通，趁對手攻擊時、再度以一個大外割擊敗對方，獲得最後勝利。

與洪佳蓉同樣參加柔道、角力國手選拔的，還有新民高中羅智億、楊爵弟、謝依珊及全唐鈺晏、高筱筑、陳睿彬，其中，楊爵弟的母親與2個哥哥也是柔道選手，他說，小時候媽媽常陪著練習，也因此，看到電影「我的冠軍女兒」深有感觸，現在回家時還會與母親討論柔道技巧。

新民高中指出，學校柔道隊成立30多年，14年前成立體育班，為拓展選手視野與技能，陸續與日本沖繩尚學、韓國京畿體育高校等國際學校交流，並與三千浦中央高校簽約、每2年進行移地訓練交流。

(中時)