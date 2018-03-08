內行的都知道！嘉義4處黃花風鈴木綻放 「今年值得再跑一趟了」

2018年03月08日 15:42 中時電子報 簡怡欣

竹崎親水公園弘景橋花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

竹崎親水公園天空步道花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

嘉義現花蹤！黃花風鈴木花季到來，各地乍現金黃風景，嘉義竹崎親水公園、166連外道路、嘉義市牛稠溪畔、太保溪南堤防等4處，近日都可見黃花綻放花況，吸引眾多人潮前往賞花。經常分享旅遊資訊的臉書粉絲團「漫步在雲端的阿里山」今日也分享最新花況，並表示「今年值得再跑一趟了」。

竹崎連外道路嘉166縣道花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

嘉義市牛稠溪防汛道路花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

時隔3年，嘉義縣市黃花風鈴木再次綻放，雖然不像2015年的大爆發，但依然吸引不少賞花人潮；「漫步在雲端的阿里山」發文指出，竹崎親水公園雖然花開數量不是最多，但以攝影觀點來看，搭配地景的畫面最有看點。

太保溪南堤防防汛道路花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

太保溪南堤防防汛道路花況。（圖／漫步在雲端的阿里山 授權使用）

太保溪南堤防的黃花風鈴木大道在數年前爆紅，目前尚未進行交管，防汛道路車來人往。今年新興賞花景點的嘉義市牛稠溪畔，是內行人都知道的地點，位於忠孝路靠近民雄的牛稠溪橋防汛道路，目前人車不多；此外，這段路還能串聯到另一個熱門景點藍花楹防汛道路。

(中時電子報)