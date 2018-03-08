俄軍將在今年獲得Mi-28NM夜獵直升機

2018年03月08日 15:42 中時電子報 江飛宇

俄羅斯航空軍有2型武裝直升機，分別是卡莫夫的Ka-52和米爾的Mi-28，他們也都進行多次性能提升。Mi-28的最新改良型是Mi-28NM「夜間獵人」(Night Hunter)，先期生產工作正按計劃進行，據塔斯社報導，首批2架Mi-28NM將在今年底前交給俄羅斯國防部。

防務世界(defense world)報導，俄羅斯國防部去年訂購了2架改進型Mi-28NM攻擊直升機，該機型將採用最新的多功能顯示頭盔，也具有瞄準系統，可與桅頂雷達相互配合。

俄羅斯直升機集團執行長安德烈．伯根斯基(Andrei Boginsky)說：「Mi-28NM正在先導批量預生產階段，我們與國防部的合約是在今年11月完成，屆時會交付兩架。」

該公司認為夜間獵人為第五代武裝直升機。該項目自2009年起開始運作。

Mi-28NM是2009年開始研發的，與美國AH-64E阿帕契守護者(Apache Guardian)一樣，都採用桅頂360度雷達，通過新升級的火控系統，可確保更快找到目標。另外它還有一項改良， Mi-28NM可以轉由砲手駕駛，執行任務的彈性可以更大。

俄羅斯副國防部長尤里．鮑里索夫(Yuri Borisov)曾盛讚夜間獵人直升機，他認為這架直升機已達「第5代直升機水準」，將在未來10年內成為俄羅斯軍方的主力攻擊直升機。

(中時電子報)