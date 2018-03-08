2018年03月08日 15:41 時報周刊 溫博鈞

「OST女帝」DAVICHI 成軍10年首次撲台。（JUSTLIVE提供）

剛成軍10年、被韓國媒體封為「顏值、實力、唱功」三冠王的DAVICHI，台灣首場個唱將於4月1日登台。DAVICHI成員包括李海麗及姜敏京，組合名稱DAVICHI的意思為「用美麗的歌聲照亮一切」。

這幾年唱了多部韓劇原聲帶（OST），包括《太陽的後裔》、《沒關係 是愛情啊》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《月IRIS 2》等，「OST女帝」稱號實至名歸。也因為韓劇的全球熱播，讓廣大的樂迷深陷劇情之餘，也被DAVICHI的歌聲所擄獲。她們在台灣擁有廣大的粉絲群，這次首次來台開唱，預計將引起鐵粉搶票。演唱會門票即將於3月10日下午1點在KKTIX及全台全家便利商店售票，4月1日於ATT SHOWBOX 舉辦首場來台演唱會，演唱會結束後還有粉絲近距離互動活動。

曾有韓國網路媒體封DAVICHI為「顏值、實力、唱功」三冠王，目前點擊最高的是《太陽的後裔》插曲〈This Love〉網路點擊超過5000萬，這首劇中徐大英與尹明珠這對虐心情歌，描述了與戀人分開之間的思念絲絲入扣，對於自己沒能疼愛對方感到抱歉，更成為「救援CP」經典歌曲，網友也紛紛留言希望演唱會時可以聽到這首神曲，見證DAVICHI的現場魅力。

除了成軍10週年外，該團雙喜臨門，睽違5年推出的正規專輯《&10》。兩人分享對於新專輯的誕生的喜悅，海麗說：「不知道距離發行正規專輯原來已經這麼長時間，久違的正規專輯製作需要做的事情雖有很多，但越是困難就越有滿足感。」敏京表示：「比起其他的事情，看到因聽到有正規專輯消息而感到幸福的粉絲們，就非常地高興和幸福。」

兩人也俏皮地推銷新專輯，海麗說：「這是張滿載了抒情歌曲、也是我本人最想要的專輯，我打算買10張。」敏京表示：「雖然不是故意的，但是會收集喜歡的氣氛的歌曲，從某種程度上看，在目前為止發行的專輯中，我們製作了最具代表性的抒情歌專輯。因此每一首歌曲都會用心去唱。」

(時報周刊)