太空軍力急增！ 中俄將部署反衛星武器

俄國總統普丁上周曝光了一款飛行速度達20馬赫的高超音速滑翔導彈，圖為電腦模擬其繞開反導系統的示意圖。(圖/美聯社)

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中時電子報

中國和俄羅斯的太空軍力正在急速增長！美國國家情報總監科茨近日表示，兩國為了降低美軍及其盟友在這個領域的優勢，如今都在研製反衛星武器，發展非殺傷性和殺傷性的太空武器。

據美國《國家利益》報導，美國國家情報總監科茨（Dan Coats）表示，「尤其是中國和俄國近來持續增加其衛星數量、在太空影響的範圍，來增強他們偵查、通訊和導航能力」，他也說中國和俄國持續在發展反衛星武器，在面對未來的潛在衝突中，可減低美國和其盟友的作戰效率。

他也說解放軍已經組織了的相關部隊，並開始了使用陸基反衛星導彈的初步作戰訓練等。俄羅斯很可能也在發展類似系統，而且中俄這類型的反衛星導彈或雷射武器，都將在近年內就能投入使用。

除此之外，美國陸軍情報部門負責人中將艾許利（Robert Ashley）也表示，中俄正在發展削弱美國陸海空軍事優勢的新型顛覆性技術，成為美國發展先進軍事能力的最大威脅。中國正在研製和部署大量先進的遠程對地攻擊和反艦巡航導彈，其中還有能夠超音速飛行的導彈，可部署到陸海空潛等多類平台上。同時中國也在研發一種核打擊轟炸機，將有利於構建完整的三位一體核戰略武器系統。

俄國總統普丁上周在國情咨文中曝光大批俄國正在研發的武器，其中有一款飛行速度達20馬赫的高超音速滑翔導彈，且號稱沒有反導系統可以攔截。對此艾許利也表達了中俄高超音速武器的擔憂，他說高超音速推進技術的發展能夠提供更快、更遠和更強的火力打擊能力，並使戰爭發生革命性變化。

(中時電子報)

文章來源：Russia and China Would Gun for America's Achilles Heel in a War: Satellites

文章來源：Intel chiefs: China, Russia developing 'attack satellites' to target US 'in a few years'

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